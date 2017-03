Juan Guaidó: Es un triunfo que se discuta la Carta Democrática en la OEA

ND / nota de prensa / 27 mar 2017.- El dirigente nacional de Voluntad Popular, diputado Juan Guaidó, resaltó este lunes la importancia de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesione sobre la situación de crisis en Venezuela y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

“El hecho de que se convoque una sesión para discutir el caso de nuestro país representa un triunfo para la alternativa democrática y para todos los venezolanos”, dijo en rueda de prensa.

“Son los venezolanos quienes hoy sufren las consecuencias de un modelo de gobierno ineficiente. Son los venezolanos quienes hacen colas por comidas, medicinas y hasta por gasolina, siendo un país petrolero. Desde Voluntad Popular, como demócratas que somos, respaldamos esta alternativa y esperamos la continuidad del proceso para aplicar la Carta Interamericana, restituir el hilo democrático y poder ir a unas elecciones que garanticen ese cambio urgente que necesita el país”.

Resaltó que dicha medida no representa ningún tipo de intervención extranjera en Venezuela, como lo han declarado algunos de los voceros del régimen. “Nosotros no hemos solicitado que nuestro país sea expulsado de la OEA, eso le encantaría a Nicolás Maduro por su naturaleza antidemocrática. Tampoco estamos solicitando una intervención. No es una traición a la patria. Una verdadera acción apátrida es robar a la nación, poner a los venezolanos a pasar hambre y entregar nuestro territorio. Héctor Rodríguez asegura que irán tras los diputados que firmamos a favor de que se aplique la Carta Interamericana, pues aquí estamos. Seguiremos respaldando este proceso hasta lograr la reconstrucción de nuestro país”.

El también Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional respaldó a su homólogo Luis Florido, quien cruzó esta mañana la frontera colombo-venezolana para poder asistir a la sesión de la OEA a realizarse en Washington, Estados Unidos.

“Este régimen ha demostrado ser una dictadura ante todo el mundo. Han violado la inmunidad parlamentaria y han perseguido a diputados electos por el pueblo. Toda nuestra solidaridad a Luis Florido y a Lilian Tintori, quienes han recorrido el mundo para denunciar y desenmascarar a este gobierno represor, antidemocrático e ineficiente”.

Finalmente, sostuvo que la ayuda humanitaria solicitada por Nicolás Maduro a la Organización de Naciones Unidas fue a “destiempo”. A su juicio, de haber aceptado la apertura de un canal humanitario en el momento preciso, se pudieron haber evitado cientos de muertes de venezolanos por escasez.

“En Venezuela han muerto cientos de bebés por desnutrición, personas por falta de medicamentos e insumos médicos. Todo esto por una soberbia gubernamental y una gestión que fracasó. Una ayuda humanitaria debe tener un procedimientos importantes y bien organizados. Esperamos que no lleguen cajas mal distribuida, sino que estén en los sectores más vulnerables y más necesitados”.

Con información de Comunicaciones Voluntad Popular/ Yubrimar Ochoa / foto Antonio “El Tigre” Rodríguez

vaya al foro

Etiquetas: Carta democratica | Juan Guaidó | OEA