Juan Andrés Mejía: VP participa en proceso de renovación para desenmascarar al régimen

ND / 8 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, señaló que Voluntad Popular tomó la decisión de participar en el proceso de renovación de los partidos políticos, pues “no se trata de dejar espacios vacíos”. Además, aseguró que buscan “desenmascarar al régimen”.

“¿A qué obedece el cambio de decisión, el cambio de criterio del partido?”, preguntó César Miguel Rondón durante su programa radial por Circuito Éxitos.

El dirigente de Voluntad Popular resaltó: “Más que un cambio fue una propuesta. Nosotros considerábamos que quizás la mejor decisión era la decisión que fuera producto de toda la Unidad. Nosotros proponíamos que los partidos no debíamos aceptar este proceso en las condiciones en el que está planteado. Esa propuesta fue llevada al seno de la mesa y no hubo consenso, por lo cual, una vez que otros partidos deciden participar, nosotros consideramos los riesgos, las variables y pensamos que no hay razones para poner en bandeja de plata lo que sería la ilegalización de Voluntad Popular, que ha sido un deseo desde hace mucho tiempo de varios personajes del régimen”.

Sin embargo, indicó: “Nuestra gran preocupación para este proceso es que ha sido concebido para que sólo unas pocas personas puedan validar efectivamente ante las distintas máquinas. Las máquinas fueron distribuidas geográficamente y no poblacionalmente (…) Una principal exigencia ha sido un mayor número de maquinas. Hay muchas cosas mas que deben ser mejoradas en el proceso, la logística, los puntos no cuentan ni con toldo, los funcionarios del CNE no cuentan con comida. Y, bueno, ante esas circunstancias y esos obstáculos nosotros igualmente decidimos participar con la fuerza, con la disciplina que nos caracteriza, pero por supuesto que estamos tomando todas las medidas para garantizar que la mayor cantidad de venezolanos pueda efectivamente validar este fin de semana y luego pasaríamos a apoyar a todos los demás partidos, porque la idea es que todos podamos avanzar y que la democracia pueda prevalecer”.

Rondón preguntó: “¿Qué van a hacer en caso de que no logren cumplir con todas las exigencias?”

“Yo pienso que esto se parece un poco a la decisión que tomó Leopoldo López en el año 2014. Leopoldo cuando decidió entregarse a la justicia injusta, sabía que era probable que quedara preso, no sabíamos cuánto tiempo podía durar esa prisión, ya van más de tres años, pero lo hizo porque era la mejor manera de desenmascarar al régimen. Hay quienes hoy todavía critican esa decisión, pero yo estoy convencido de que desde el encarcelamiento de Leopoldo y muchos más que hoy lamentablemente están presos, el mundo sabe que en Venezuela hay una dictadura, el mundo sabe que en Venezuela se violan los derechos humanos y que existen presos políticos. En esta oportunidad, Voluntad Popular decide participar en este proceso también para desenmascarar al régimen, para que si existe, y efectivamente se materialice, la intención de ilegalizarnos quede claro que en Venezuela cada vez más hay menos derechos, cada vez se avanza más en las intenciones dictatoriales del régimen y hay una intencionalidad en este caso muy importante (…) que puede ser tratar de crear, de construir una oposición que le sea cómoda al régimen y de esa manera ilegalizar a los partidos que más ruido le hacen, ilegalizar a los partidos que quizás con más fuerza han estado actuando en la calle y dejar únicamente a los partidos que ellos consideran convenientes”, aseveró el parlamentario.

Enfatizó: “No se trata de dejar espacios vacíos. La experiencia ha demostrado que hacer eso ha sido contraproducente (…) Aceptamos el reto y estamos convencidos de que tenemos la gente, la fuerza y las capacidades para vencer los obstáculos”.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | CNE | Juan Andrés Mejía | legalización de partidos | MUD | partidos políticos | Voluntad Popular