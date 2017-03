J José Virtuoso: La oposición asumió el diálogo ingenuamente

ND / 26 mar 2017.- El sacerdote jesuita José Virtuoso, rector de la UCAB, aseveró que el diálogo fue planteado “como una suerte de instancia extra institucional para la resolución de los conflictos políticos” y que a la oposición le tocó “cargar los errores mayores”.

Así lo señaló en una entrevista que publica este domingo el Diario 2001.

“El diálogo se planteó en el país como una suerte de instancia extra institucional para la resolución de los conflictos políticos. Y uno se pregunta: ¿Para qué está el Parlamento, que se supone que tiene representación plural de la sociedad venezolana y es el espacio idóneo? Entonces nos enfrentamos con la terrible contradicción que en la AN no hablamos. En el Parlamento el Gobierno rechaza sistemáticamente cualquier intento de acuerdo y de grandes temas políticos, en instrumentos para salir de la crisis; pero, por otra parte, te llamo al diálogo en una mesa paralela, entonces, ¡qué sentido tiene eso! Eh, se invita al diálogo pero por otra parte no se reconocen los espacios electorales consagrados en la Constitución. Te invito al diálogo, pero por otros canales cuestionables, suspendo abruptamente la consulta al referendo”, expresó.

Ante la pregunta “¿quiénes ganaron y quiénes perdieron en este proceso?”, respondió: “El problema fue que se planteó el diálogo como una salida mágica extra institucional, fuera de los espacios políticos tradicionales. No era un planteamiento para nada correcto. En este sentido, la oposición le ha tocado cargar los errores mayores de esa decisión, por la simple y llana razón que lo asumió ingenuamente, sin estrategia, sin método, o por lo menos sin haber meditado suficiente. Por eso resultó un fracaso”.

Por otra parte, Virtuoso consideró que “hubo sobre exceso de fe por parte del Vaticano al principio de este proceso. Yo creo que ese es el papel de la Iglesia, sobre todo porque el Papa ha sido un hombre convocante al diálogo en grandes conflictos del mundo, y ante la petición de las partes su papel era fundamentalmente posibilitar eso. Me parece bien, loable, dado el sitial que tiene el Papa en el liderazgo mundial. Me parece bien que el Vaticano continúe buscando los modos para hacer más efectiva esa mediación”.

