José M. Olivares: Han pasado 17 ministros de salud y los indicadores siguen en picada

ND / 14 mar 2017.- El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, recalcó este martes que 78 % de los hospitales del país presentan un severo caso de escasez de medicamentos, al tiempo en que contabilizó a los titulares que han pasado por la cartera de salud sin resultados favorables.“94 % de los tomógrafos no funcionan. El deterioro de los laboratorios está en cifras de 97 %, mientras que 78 % de los hospitales presentan un severo caso de escasez de medicamentos. Nuestros hospitales no se salvan de la crisis que vive Venezuela (…) Han pasado 17 ministros de salud y ninguno solucionada nada”, dijo Olivares en una rueda de prensa donde presentó resultados de la encuesta nacional Hospitales del año 2017.

Indicó que esta consulta realizada en hospitales de 42 ciudades del país, reflejan las fallas mayoritarias de todos los centros asistenciales que conforman el Sistema de Salud Público.

“Nuestra data no tiene sesgo político, sólo estamos viendo cómo desmejoran nuestros servicios y el Gobierno se niega a recibir la ayuda necesaria para su activación”, agregó.

Sostuvo que detrás de cada cifra presentada en la encuesta,” hay seres humanos. Se trata de vidas”.

Etiquetas: diputado | hospitales | José Manuel Olivares | ministros | salud