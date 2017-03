José Guerra: Ese Dicom no funcionará porque será una tasa controlada

ND / 27 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas, José Guerra, lamentó que el presidente de la República, tome decisiones económicas que no apunten a resolver la crisis del país. A través de su cuenta en Twitter, criticó el recién anunciado sistema de cambio Dicom.

“Dios. En manos de quienes estamos en materia económica. Maduro y sus ministros no tienen idea sobre cómo resolver esta crisis”, escribió.

En otro mensaje, aseguró que “ese Dicom no va a funcionar, porque será una tasa controlada, no libre, y al no haber dólares, vamos a seguir igual”.

vaya al foro

Etiquetas: Dicom | divisas | José Guerra | país