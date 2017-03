José García Urquiola: La MUD y el Psuv andan en un juego de politiquería

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 13 mar 2017.- El secretario general de la Unidad Democracia Renovadora (Unidad DR), José García Urquiola, enfatizó este lunes que “hay un juego de politiquería” por parte de la MUD y el Psuv, y repudió que ninguno de los sectores trabaje por resolver los problemas del país.

“Nosotros fuimos fundadores de la Mesa de la Unidad y nos retiramos porque hay un engaño, una mentira. Nosotros nos tuvimos que retirar de la Mesa de la Unidad porque exigíamos cosas que para nosotros son fundamentales: la presencia de los estudiantes, de los sindicatos, de los gremios, de las organizaciones no gubernamentales y de los consejos comunales. En la época de Ramón Guillermo Aveledo, que fue cuando nos retiramos nosotros, nos dijeron ‘aquí no tiene nada que ver la sociedad civil, esta es una mesa de partidos para ganar elecciones’. Como nosotros somos un partido ante todo social (…) vimos que no teníamos nada que hacer allí, porque estos señores sencilla y llanamente lo que quieren es quitar a alguien, en este caso a Maduro, para poner a algunos de ellos”, manifestó García en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

El secretario general de Unidad DR calificó a la MUD como un “cogollo” y destacó que 67% de la población busca u liderazgo que discuta los problemas que afectan al ciudadano de a pie.

“Hay un juego de politiquería de ambos lados, por eso es que ni la MUD ni el Psuv le dan respuestas al país. Ese 67% de la sociedad venezolana que en este momento no se encuentran representados ni por uno ni por otro está buscando un camino, y ¿cuál es el camino? El camino es un acuerdo nacional”, sostuvo.

Remató diciendo que desde su partido se está construyendo una plataforma política que se llama “por Venezuela acuerdo nacional” donde, aseguró, no se excluirá a nadie.

“Nosotros somos una alternativa democrática donde toda aquella persona que no crea ni en la MUD ni en el Psuv se puede unir y aquí todos vamos a trabajar en la búsqueda de un cambio real, un cambio verdadero con una unidad verdadera”, concluyó.

