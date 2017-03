José Agustín Campos (Confagan): Hay una campañita sutil contra la yuca para satanizarla

ND / 15 mar 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- José Agustín Campos, Presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan), calificó de “campañita” las informaciones que han surgido en las últimas semanas con relación a la yuca. Si bien reconoció que ha “habido unas muertes” por el consumo de yuca amarga, dijo que son “hechos puntuales”.

Durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV, destacó que hay una “campaña contra la yuca, satanización contra la yuca. ¿Porque quién siembre la yuca? Los sectores populares. ¿Quién cultiva la yuca? Los sectores populares. Y la yuca es uno de los alimentos más completos que existe”.

“Hemos visto una campaña contra la yuca que tenemos que salirle al paso, y que tenemos aumentar la producción y la productividad en ese rubro”, agregó.

Campos indicó: “Aunque se han dado lamentablemente unos hechos, ha habido unas muertes, pero que es producto de otros asuntos. Por ejemplo, la delincuencia está desbordada en el campo venezolano (…) hay sectores inescrupulosos que se roban la yuca y la sacan a vender, y ellos no saben si es dulce o amarga. La amarga, por supuesto, no está apta para el consumo humano. El consumidor que la va a comprar no distingue si es amarga o es dulce, pero esos son hechos puntuales que tenemos que corregir, diciéndole a la gente entre otras cosas que compren la yuca en los mercados organizados, que no compren la yuca en los tarantines que salen por ahí de la noche a la mañana, porque pueden tener esos componentes”.

“Pero en el fondo, cuando sale la yuca y se masifica y viene a competir con sectores de control, que han controlado históricamente todo lo que tiene que ver con importaciones de productos como trigo, ahí empiezan a salir las campañitas sutiles a las cuales tenemos que salirle al paso”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Confagan | José Agustín Campos | La Pauta de Hoy | yuca | yuca amarga