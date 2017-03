Ivlev Silva (AD): El gobierno tiene que respetar decisiones de la OEA

Yalezsa Zavala / 24 mar 2017.- El diputado y secretario juvenil de Acción Democrática, Ivlev Silva, precisó este viernes que si no fuera importante la decisión de 14 países de la OEA de pedir que en Venezuela se realicen elecciones, no estuvieran “personeros” del gobierno diciendo que este organismo busca una intervención.

“Este gobierno duró años tratando de comprar amistades en otros países con los petrodólares. Eso se acabó. Hoy en día los países del mundo se han dado cuenta de lo que estamos viviendo los venezolanos, la grave crisis humanitaria, la crisis económica, social y hasta en la gasolina; que un país donde producimos tanto petróleo, ahora no tengamos gasolina (…) Un país donde el gobierno no se hace responsable de nada sino que busca culpables en todos los rincones para lavarse las manos como Poncio Pilato y decir que ellos no tienen la culpa de nada”, manifestó Silva en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

El parlamentario destacó que la petición de los 14 países de la OEA para que se realicen elecciones evidencia el trabajo que ha venido haciendo la Asamblea Nacional desde el año pasado, donde “se dio la batalla para que los demás países pudieran decir ‘epa, cuidado con lo que está pasando en Venezuela, tenemos que poner el ojo’”, sostuvo.

Silva aseguró que muchos otros países van a pronunciarse sobre la situación de Venezuela, al tiempo que recordó que aunque Venezuela es un país soberano, tiene firmados tratados internacionales y forma parte de órganos internacionales. “Esto nos conlleva a cumplir y respetar los acuerdos previstos ante la organización”, acotó.

Finalmente, calificó como una mentira las declaraciones de voceros del gobierno, que aseguran que la Carta Democrática abre las puertas a una supuesta intervención de Venezuela.

“Es mentira cuando personeros del gobierno, en su afán por seguir engañando al país, vienen y dicen que puede venir una invasión de gringos, cascos azules… Eso es mentira”, sostuvo.

Aseguró que lo que busca la oposición es “una salida pacífica, constitucional y democrática (…) ¿Qué es lo que queremos? Elecciones ya; a gobernadores, a alcaldes, elecciones generales para la Presidencia de la República, porque necesitamos una salida pacífica”, concluyó.

Etiquetas: AD | Ivlev Silva | OEA