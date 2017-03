Iris Varela: No hay quien le gane a Venezuela en materia de derechos humanos

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 29 mar 2017.- La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, resaltó el éxito de Venezuela en la presentación del informe en el Examen Periódico Universal (EPU). “El respaldo al país fue abrumador”, aseveró.

Así lo señaló este miércoles durante el programa Encendidos, transmitido por VTV.

“Tuve el honor de ir de representar al país en lo que es el EPU y presentar el informe final de Venezuela (…) El respaldo al país fue abrumador y la contundencia con la que se mostró la realidad venezolana ante todos los países del mundo, porque además montamos un evento que fue en una sala de las Naciones Unidas, se hizo un video foro (…) Eso estuvo a casa llena, tuve ocasión, tuve suficiente tiempo de mostrar videos, láminas, de hablar de la realidad venezolana”, detalló.

Comentó que “en materia de derechos humanos no hay quien le gane a Venezuela y eso está demostrado”. Agregó que “fue tal la contundencia que ahí se metieron los gringos y se metieron unas ONG a pretender hacer unas preguntas, pero tuvieron que agarrar las preguntitas y guardárselas en el bolsillo, porque creo que me les adelanté y los dejé sin argumentos. Esa gente es de corto pensamiento, no los quiero subestimar (…) la fuerza de la verdad es avasallante y la verdad de la revolución bolivariana con todo lo que ha hecho es reconocido por el mundo”.

“Nosotros no podemos medir el desarrollo humano del pueblo venezolano con los mismos parámetros que se emplean en el capitalismo”, enfatizó.

Por otra parte, Varela indicó: “Aquí hay mucha gente que se ha ido oyendo cantos de sirena para otros países y después regresan con el rabo entre las piernas, porque cuando tienen que ir allá a enfrentar un problema de salud, se dan cuenta que lo poco que han ganado, creen que van a ganar en dólares lo que van a gastar en bolívares. No, señores, ganan en dólares y gastan en dólares, y tienen que pagar allá su renta, tienen que pagar gasolina, tienen que comprar gasolina, los humillan”.

Etiquetas: derechos humanos | EPU | Iris Varela | ONU