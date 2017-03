Contraloría inhabilita a Scarano por 15 años

ND / 6 mar 2017.- El contralor general de la República, Manuel Galindo, indicó este lunes que el dirigente opositor, Enzo Scarano, ex alcalde del municipio San Diego de Carabobo, no podrá ejercer funciones públicas por 15 años.

Así se lo hizo saber a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a través de una carta con fecha del 2 de marzo 2017.

Sobre esto, Scarano se pronunció y dijo que “estas acciones se tratan de una campaña en su contra, por parte de las instituciones del Estado para sacarlo del juego”.

“Han hecho de todo en mí contra para sacarme del juego, pero no me detendrán. Siempre estaré en la calle junto al pueblo luchando”, agregó.

Recordó además que en ningún municipio de Carabobo el oficialismo “ha logrado tener una gestión como la de San Diego, por eso el ataque constante”.

Importante acotar que esta sería la segunda inhabilitación que recibe Scarano por parte de la CGR, pues en julio de 2015 el dirigente opositor recibió esta misma sanción, por un año, lo que impidió su postulación a las elecciones parlamentarias.

