Informe completo de Almagro sobre Venezuela

Yalezsa Zavala / 15 mar 2017.- Pulse aquí para leer el informe completo entregado ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al Consejo Permanente que consta de 75 páginas donde explica la situación de Venezuela y pide que sea expulsada del organismo si no se realizan elecciones en 30 días.

“Las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso. Los reiterados intentos de diálogo han fracasado y los ciudadanos de Venezuela han perdido aún más la fe en su gobierno y en el proceso democrático. La ausencia de diálogo es la primera señal del fracaso de un sistema político, porque la democracia no puede existir cuando las voces no se escuchan o han sido silenciadas”, reza un extracto del informe presentado por Almagro.

El secretario general de la OEA agrega en el escrito que “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”.

Además precisa que desde la OEA no pueden permitir que “la premisa del diálogo siga siendo utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela”.

“El pueblo de Venezuela se enfrenta a un gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido (…) El estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales”, detalla el escrito.

Almagro enfatiza en el texto que “hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido instrumentados y ejecutados en paralelo a un proceso de mediación que vio por esta razón socavada su credibilidad”, alerta el funcionario de la OEA.

En el informe, entregado al Representante Permanente de Belice ante la Organización de los Estados Americanos, Patrick Andrews, Almagro solicita que Venezuela sea expulsada del organismo si no procede a efectuar elecciones en un plazo de 30 días.

vaya al foro

Etiquetas: Almagro | informe | OEA