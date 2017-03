Ilenia Medina: Almagro no tiene potestad en la OEA para determinar qué hay que hacer

ND / 18 mar 2017.- Ilenia Medina, parlamentaria por el Gran Polo Patriótico (GPP), aseveró que “no hay condiciones” para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. A su juicio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “se está extralimitando en sus funciones”.

Durante una entrevista en VTV, indicó: “Todos estamos obligados a defender la integridad y participar en la defensa de Venezuela, venezolanos y extranjeros residentes en Venezuela”.

“Almagro se está extralimitando en sus funciones (…) Él no tiene ninguna potestad para pedir o imponer condiciones. Que si no se hacen elecciones, hay que aplicar la carta; si no se hacen elecciones en Venezuela, hay que expulsar a Venezuela. La única potestad que él tiene es que ante una situación que considere que es necesario alertar a los Estados, que lo hace si los Estados se lo permiten, pero él no tiene ninguna potestad para determinar qué es lo que hay que hacer, eso únicamente lo pueden hacer los Estados (…) Brasil se pronunció, el nuevo canciller lo hizo, el Canciller de Perú (dijo) no tenemos los números, es extremo’, es el término que usó, lo que está pidiendo Luis Almagro”, detalló.

Para la diputada oficialista, Venezuela no debe abandonar la OEA: “No podemos dejar solos a los países del Caribe, de latinoamérica. Venezuela es una vocería importante”.

Al ser consultada sobre si hay condiciones para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, aseveró: “No hay condiciones. Los dos tercios son, de 34 países, son 23 Estados y es sorprendente que lo hayan dicho el Canciller de Perú y el canciller de Brasil, que dicen (que) no hay condiciones para eso. No hay condiciones numéricas, pero tampoco hay condiciones reales y, además, Almagro se ha tomado iniciativas que no le corresponden (…) ¿Pero si se hiciera qué ocurriría? Bueno, lo que realmente ocurriría es en primer lugar, que Almagro sería declarado persona non grata en toda América Latina; que se sublevarían los pueblos de la región, porque lo primero que van a hacer es la intervención armada por parte de Estados Unidos, de eso no tenemos la menor duda y estamos preparados”.

Por otra parte, consideró que todas estas acciones se producen porque la oposición “no ha logrado que el pueblo venezolano los acompañe en sus aventuras contrarias al propio pueblo, a la Nación, a la Patria. Evidentemente, como no lo han logrado durante 18 años por sí mismos (…) necesitan el oxigeno de los factores internacionales”.

“¿Quién iba a pensar que habiendo logrado ellos tener el control de la Asamblea Nacional no pudiesen ellos intentar hacer un ejercicio democrático y presentar un proyecto alternativo? Ellos tienen todo el derecho, pero no lo hicieron, presentaron una agenda terrorista y, bueno, convirtieron la AN en un mausoleo”, expresó Medina.

Agregó: “Ellos no entienden que son poder público nacional y los representantes del poder público nacional no pueden actuar contra la Constitución, eso es un delito, e ir a los organismos internacionales a pedir la intervención de Venezuela. Es un delito sumamente grave, es delito para cualquier ciudadano, pero es el doble de delito, grave, profundo, es para quienes siendo titulares de un poder público, como es la AN, invoquen la intervención internacional, eso es sumamente grave”.

Etiquetas: Carta Democrática Interamericana | Ilenia Medina | Luis Almagro | OEA