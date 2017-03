Historiadora Margarita López Maya: Aquí no va a haber elecciones

ND / 9 mar 2017.- Margarita López Maya, historiadora, investigadora y profesora universitaria jubilada, aseguró que el presidente Nicolás Maduro cambió la legitimidad de origen del chavismo por un “régimen represor, autoritario y patrimonial”. Según dijo, en el país no habrá elecciones, pues el Jefe de Estado “se movió muy claramente hacia un autoritarismo como la forma de estabilizarse”.

En una entrevista que recoge La Razón, la profesora explicó: “Aquí no va a haber elecciones. El presidente Maduro se movió muy claramente hacia un autoritarismo como la forma de estabilizarse. Ante un Gobierno con tan poca legitimad como este, que comenzó ganando por un 1 % de los votos, se tienen dos opciones: o se trata de ampliar las bases de apoyo para consolidarse y en ese sentido se abre a la negociación, o trata de estabilizarse por la vía autoritaria, es decir, van cerrándose y apoyándose en la represión y en los sectores armados; ese fue el camino que tomó Maduro”.

“Ya no queda nada de la institucionalidad democrática, se puede decir que hay algunos espacios para la libre expresión, para la protesta, pero en realidad a los venezolanos se nos ha despojado de todos nuestros derechos civiles y políticos. Vivimos en un estado de indefensión, no tenemos ninguna garantía que se cumpla la Constitución y las leyes”, aseveró.

López Maya indicó: “Eso de pensar que va a haber elecciones es muy superficial, sé que hay políticos que lo dicen y dicen que el costo de no hacer las elecciones presidenciales del 2018 sería muy alto, pero lo cierto es que el Gobierno ha hecho muchas cosas con muy poco costo político y no está nada claro que vaya a aceptar unas elecciones presidenciales que podría no ganar”.

“El otro escenario que intenta el Gobierno es manipular esas elecciones como pueda para obtener una victoria, porque eso le daría legitimidad internacional. Y se está moviendo a un escenario tipo Nicaragua, de tratar de neutralizar a los liderazgos más importantes con este proceso de registro de los partidos políticos para salir de la mayoría de las organizaciones, quizá principalmente de los aliados que no le interesan y obtener solo la tarjeta del Psuv, en un escenario parecido al de Daniel Ortega en Nicaragua”, consideró.

Por otra parte, resaltó: “Ya el Gobierno no tiene popularidad. Según las últimas encuestas la aceptación de Maduro llega al 10 % y el apoyo chavista está en el 20 %, si él llamara a la calle, no tiene, si llamara a elecciones, no tendría cómo ganarlas, eso claramente ya es un factor que juega en su contra. Pero esta es una dictadura muy particular que se sostiene con una máscara institucional que es el control sobre los poderes públicos. Se mantiene con el Tribunal Supremo de Justicia, que le avala todo lo que hace y está absolutamente subordinado a él, después tiene al CNE que está totalmente confiscado. Con esas dos piezas se ha castrado a la Asamblea y ha destruido la posibilidad de unas elecciones. El otro poder son los petrodólares, la camarilla en el poder todavía maneja los dólares y todavía hay divisas preferenciales, el 60 % de los dólares que entran a Pdvsa los venden a 10 bolívares, eso es insólito y es señal de guisos y corrupción brutal. Así que el venezolano está indefenso ante un Gobierno que se ha entregado al delito y al saqueo del tesoro público”.

“Maduro maneja estas cosas pero a la hora de la verdad también maneja las armas, porque tiene el control sobre el Ejército que lo obedece. Padrino López está absolutamente arrodillado a la causa chavista. Y también cuenta con esa cantidad de milicias y grupos de colectivos armados, muchos de los cuales están dispuestos a restearse con Maduro si este lo pide (…) Iris Varela con sus pranes también es otro sector armado que está totalmente dominado por el delito y juega a favor de Maduro”, expresó.

Sin embargo, manifestó que “si la Fuerza Armada se divide o se persuade de la necesidad de que el Gobierno debe sentarse a negociar, los demás poderes no pueden contra eso. Esa sería la condición propicia y puede pasar mañana o dentro de un año, en ese momento es que se va a negociar si Venezuela va hacia una democracia o continúa en una transición militar”.

Etiquetas: chavismo | elecciones | Hugo Chávez | Margarita López Maya | Nicolás Maduro