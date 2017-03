Héctor Rodríguez: No podemos seguir con ese falso debate que la salud no tiene nada que ver con política

ND / 16 mar 2017.- El diputado y jefe del llamado Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, criticó este jueves cómo el “modelo capitalista” ha hecho de la salud un negocio cuando a todas luces debe ser visto como un derecho. “Hay quienes creemos que no todo puede ser un negocio, que hay cosa inherente a la vida como lo es la educación, seguridad, vivienda, alimentación y la salud los cuales no puede estar bajo la lógica del negocio, sino que tiene que estar bajo lógica de los derecho”, recalcó durante un evento que se llevó a cabo con médicos integrales comunitarios en Caracas.

“las personas que nos sentimos seres humanos nos parece irracional que los ciudadanos que están en riesgo de salud y no tienen cómo pagar, le haga pensar -a ti médico- que no tiene intenciones de cancelar”, añadió.

Rodríguez recordó que el Estado está obligado a presentar una política pública para todos sus ciudadanos con la calidad de infraestructura y espacios de formación para un mayor acceso a la salud pública.

“No podemos seguir en ese falso debate de que la salud no tiene nada que ver con la política, primero porque no hay hecho humano que no esté vinculado con la política”, aseveró.

Al concluir destacó que la política comienza cuando los seres humanos viven en sociedad, “y no conozco el primer ser humano que pueda vivir fuera de una sociedad”.

Con información de VTV

