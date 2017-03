Héctor Navarro: La situación del país empieza a parecerse a la de la 4ta república

ND / foto cortesía Unión Radio / 13 mar 2017.- El ex ministro de Educación, ex ministro de Electricidad y ex dirigente del Psuv, Héctor Navarro, aseguró este lunes que los gobernantes del país no tienen ningún interés en que se instale la llamada revolución que dejara el fallecido presidente Hugo Chávez. “El país se empieza a parecer cada vez más a la de la cuarta república, no hay ningún interés de que esto sea una revolución porque una revolución progresista de izquierda humanista no podría permitir de ninguna manera lo que se está haciendo con el arco minero, por citar un caso”, dijo en La Entrevista con Vladimir Villegas.

En su opinión, “la gente lo que está es buscando una solución desesperada, la gente quiere que esto cambie, y cuando el gobierno no toma decisiones es porque es su manera de conducir un país ante la carencia de un liderazgo, de una hegemonía que nos hace entrar en un vacío”, agregó.

Navarro recordó que “cuando Hugo Chávez llega al poder había una crisis tremenda, con una deuda externa impresionante, con una Venezuela profundamente dividida entre un conjunto de venezolanos que tenían acceso a todo y otro tanto de aún mayor cantidad que estaban marginados de la sociedad”.

Sostuvo que a los cuatro años de su muerte, su labor será reivindicada por la historia.

vaya al foro

Etiquetas: Cuarta República | Héctor Navarro | país