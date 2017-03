Guevara: El Aissami está virtualmente inhabilitado para ser Presidente

ND / 2 mar 2017.- El primer vicepresidente de la AN, diputado Freddy Guevara, aseguró que al Gobierno Nacional “le dolió” la decisión del Gobierno de Estados Unidos con respecto al vicepresidente Tareck El Aissami, pues lo estaban preparando para la Presidencia de la República.

Así lo señaló este jueves durante el programa radial de José Domingo Blanco “Mingo”, Puntos de vista.

“El tema de Tareck El Aissami les dolió tanto, porque a Tareck El Aissami lo estaban preparando para ser presidente. La verdad es que lo grave de fondo es que (…) tiene unas implicaciones prácticas fundamentales y es que Tareck El Aissami ya no puede ser Presidente de Venezuela. ¿Por qué razón? Por un tema sencillo (…) Cuando tú eres Presidente de la República, tu principal responsabilidad es suscribir los contratos de la República (…) Tareck El Aissami tiene la prohibición, o mejor dicho, todas las instituciones de los Estados Unidos o instituciones que tengan relación con los Estados Unidos (…) tienen prohibido suscribir ningún acuerdo con Tareck El Aissami (…) Están viendo qué van a hacer ahora”, aseveró.

Según Guevara, “Tareck El Aissami ya está virtualmente inhabilitado para ser Presidente de la República y eso les genera a ellos un problema interno también que tienen que ver cómo resolver”.

Sobre las investigaciones de corrupción, detalló: “Yo soy dirigente político, coordino un partido y soy el vicepresidente de la AN, y asumo la investigación de Tareck El Aissami y asumí el año pasado la investigación de Rafael Ramírez en Pdvsa consciente de los riegos que eso implica, pero aún más consciente del peligro que significa para el país no asumir esas tareas, porque la alternativa es quedarme callado, la alternativa es ceder, la alternativa es hacernos los locos y permitir que esta gente, bueno, siga avanzando como quiere seguir avanzando”.

“Es obvio que en Venezuela hay corrupción (…) Yo lo que pude comprobar fueron 11 mil millones de dólares, esto es lo que pude comprobar, con pruebas en la mano, con documentos, etc. Yo me atrevería a apostar que esa cifra se puede multiplicar por 10, si habláramos sólo de Pdvsa (…) Esto es una caja negra absurda, una orgía de corrupción que tienen estos tipos y bueno, les llega su momento (…) Todos estos corruptos no roban para que la esposa compre en El Cementerio, para que el hijo vaya a la Alejandro Humboldt o para que la hija vaya de vacaciones a Playa Pantaleta. Ellos roban para que la esposa compre en Miami, para que el hijo estudie en Harvard y para que la hija vaya a Ibiza. Esos reales, que se robaron acá, los tienen afuera”, explicó el parlamentario opositor.

Etiquetas: corrupción | Freddy Guevara | José Domingo Blanco (Mingo) | Puntos de Vista | Rafael Ramírez | Tareck El Aissami