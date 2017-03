Guevara: Debe haber elecciones generales este año y hay mecanismos legales para hacerlo

ND / 19 mar 2017.- El dirigente de Voluntad Popular Freddy Guevara insistió en que este año se tienen que realizar elecciones generales. Aseveró que en la Constitución hay mecanismos legales para que así sea.

“Tenemos que tener algo muy claro: Venezuela tiene que salir de este gobierno lo antes posible a través de un proceso que esté en la Constitución, un proceso electoral que es lo que te garantiza no solamente salir del Gobierno, sino también tener la estabilidad política para poder reconstruir a Venezuela y acabar estos problemas del hambre, etc. Por eso estamos exigiendo que este año tienen que hacerse elecciones para todo, elecciones ya: las que nos deben, que son las de gobernadores; las que tocan, que son las de alcaldes; y las que el país necesita, que son las presidenciales (…) Mecanismos legales hay”, indicó durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

Carlos Croes preguntó: “¿Están dispuestos a dejar la AN?

“Todos los diputados de la oposición estamos dispuestos a renunciar a nuestro curul, si eso implica que aquí en Venezuela va a haber una elección general y medimos desde el Presidente de la República hasta el alcalde”, respondió el Primer Vicepresidente del Parlamento.

Croes agregó: “¿Y eso está en la Constitución?”

“Claro, porque obviamente no existe el vacío. Si todos los cargos renuncian, tienes que reelegirte de nuevo. Esto no se trata de proteger los puestos de la oposición, se trata del pueblo”, comentó.

Por otra parte, Carlos Croes preguntó si reconoce al TSJ: “No, para nada, ¿cómo lo vamos a reconocer si fueron nombrados ilegalmente?”

“Estos magistrados fueron nombrados ilegalmente, muchos no tienen ni los requisitos (…) Estos magistrados no son magistrados y están usurpando funciones. Aquí quien está en desacato no es la AN, aquí quien está en desacato es este gobierno y su cúpula que han estado secuestrando a los poderes públicos. ¿Cómo vas a tener unos magistrados que no tienen ni los requisitos para estar ocupando esos espacios? Fueron nombrados de forma exprés. Ahí tienes a una gente que incluso eran diputados del Psuv y votaron por sí mismos para ser magistrados”, dijo Guevara.

Asimismo, el parlamentario consideró que “tenemos que crear un gran movimiento de resistencia democrática con la gente en la calle, la presión internacional (…) tenemos que activar y organizar ya las primarias para que el pueblo de Venezuela elija de una vez a sus líderes”.

Con relación al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y su intención de que se aplique la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, destacó: “El señor Hugo Chávez firmó ese documento, es decir, el tratado que faculta a la OEA a activar la Carta Democrática cuando se rompa el orden constitucional, lo firmó Hugo Chávez (…) Nicolás Maduro cuando era canciller lo pidió en el caso de Honduras. Éste no es un invento de la oposición ni de Estados Unidos”.

