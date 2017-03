Guanipa: Los CLAP cuestan 8 dólares al país y el Gobierno las vende a 35 dólares

ND/ Nota de prensa/ 13 mar 2017.- “En el mercado negro estas cajas son vendidas a 65 mil bolívares .Esto se convierte en un mecanismo para la corrupción y no resuelve el problema de escasez de comida en el país”, afirmó Tomás Guanipa , Secretario General de Primero Justicia en rueda de prensa.

“Será que Nicolás Maduro no ha ido a ningún barrio de Caracas a hablar con la gente a ver si los CLAP están llegando de verdad, no ha constatado si se están resolviendo los problemas de alimentación, en una Venezuela donde sus habitantes pierden entre 5 y 10 kilos por la desnutrición”, dijo el dirigente.

Además, señaló que el gobierno nacional no explica por qué le están comprando la comida a México y Panamá, cuando en Venezuela se pueden producir lo alimentos necesarios.

“No se puede defender lo que ha fracasado, no se puede defender un sistema que ha llenado de hambre al pueblo venezolano, no se puede defender lo que todo el pueblo rechaza. Los venezolanos no quieren cajas de CLAP sino comprar su comida cuando quieran”, resaltó.

Etiquetas: CLAP | Primero Justicia | Tomás Guanipa