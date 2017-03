Gobierno advierte que panaderías que incumplan la Ley serán ocupadas

ND / 12 mar 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- Al anunciar las primeras 100 panaderías populares de los Clap, el presidente Nicolás Maduro advirtió a los responsables de la “guerra del pan” que no va a haber “consideración” con ellos. Así lo dijo durante el programa Los Domingos con Maduro.

“Aquellos que están haciendo sufrir al pueblo por conseguir su pan, porque fue una de las guerras que nos metieron, sobre todo en la Gran Caracas, y la van a pagar, yo se los juro, los responsables de la guerra del pan la van a pagar y después no vayan a decir que es una persecución política”, enfatizó.

Maduro aseguró: “Los tengo identificados a los que han promovido y coordinado la guerra del pan contra el pueblo, y no nos van a detener”.

“A los especuladores que le esconden el pan al pueblo, que le caiga todo el peso de la Ley, porque están metiéndose con lo más sagrado (…) No tengamos conmiseración con los que le esconden el pan al pueblo”, sentenció.

Por otra parte, aprobó cinco mil millones de bolívares para instalar 100 nuevas panaderías para Caracas, “para que se invierta inmediatamente en Caracas y así ir avanzando en todo el país. Pero en la Gran Caracas es donde se ha concentrado esta guerra maniacoasesina, criminal, contra el pan del pueblo”.

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, explicó que “a partir del día de mañana, lunes 13 de marzo, se despliegan los equipos que fueron ya preparados por la Sundde, y lo integran además la milicia bolivariana, un integrante de los Clap y uno de las Ubch, va a ver un equipo político por cada panadería y además ha sido formado como un inspector de la Sundde, para que tengamos una vigilancia y control permanente sobre las 709 panaderías de Caracas”.

Asimismo, debe haber “producción continua, debemos garantizar que desde las 6 am hasta el cierre de la panadería se produzca pan cailla y también pan francés, incluyendo el pan sobao y pan salado. Los primeros panes deben ser vendidos a más tardar a las 7 am, el 90 % de la materia prima debe destinarse, el 90 % de la materia prima que la entrega el Gobierno, me refiero al trigo, debe destinarse a la elaboración del pan en sus diversas presentaciones y el 10 % a cachitos, dulces o cualquier otro derivado del trigo. Al final de la jornada laboral, deberá quedar pan elaborado para el día siguiente. La venta no podrá ser condicionada ni mucho menos ilícita, como el cobro de comisiones por punto de venta, entre otros”.

“La panadería que incumpla con este instructivo va ser ocupada temporalmente por el Gobierno y se la vamos a transferir a los Clap para ponerla a producir”, insistió.

