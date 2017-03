García Arocha: Si la historia me lleva a Miraflores lo asumiré

Yalezsa Zavala / 9 mar 2017.- La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, precisó que aunque no se ha planteado llegar a Miraflores, si la historia y la vida la colocan en un sitio distinto del rectorado así lo asumirá. Así lo reseñó Unión Radio.

“Sin duda alguna que sí, nunca me he puesto un límite; y si soy necesaria en ayudar a salir adelante al país yo voy a estar a la orden y no le voy a tener miedo al reto que la historia me coloque”, dijo la rectora en entrevista con Vladimir Villegas en su programa radial.

La rectora considera que las mujeres, indiferentemente de su ideología, tienen un papel resaltante dentro del ejercicio de la política.

“A la mujer venezolana a veces le ha tocado ser padre y madre, directriz de familia, y yo creo mucho en esa mujer humilde, profesional y trabajadora. Es un pilar fundamental, formadora de ese hogar bonito con principios y valores”, sostuvo.

Etiquetas: García Arocha | Miraflores