García Arocha: Es necesario un entendimiento nacional para detener esta fuga de cerebros

ND / 5 mar 2017.- La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, lamentó la “fuga de cerebros” que se registra en el país. Insistió en que es necesario que haya un “entendimiento nacional” para buscar solución a los problemas que afectan a la sociedad.

Durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, dijo: “El país tiene una desesperanza muy grande, por eso es que las universidades tenemos un compromiso también importante, ineludible con el país”.

“Tiene que haber un entendimiento, no solamente un diálogo (…) Yo creo que un entendimiento es necesario en el país para corregir, para combatir la desesperanza, que no tienen solamente los jóvenes, que tienen y que tenemos muchos de la sociedad civil”, aseveró.

García Arocha lamentó que las universidades se estén quedadndo “sin profesores, sin sus jóvenes. Algunos jóvenes ni siquiera culminan la carrera, que es lo lamentable. Algunos profesores ni siquiera culminan su carrera docente, que es lo lamentable”.

“Lo que estamos alertando al país es ‘ustedes no pueden seguir permitiendo esa fuga de cerebros, esa fuga de jóvenes, esa fuga de profesores, esa fuga de profesionales bien formados, de trabajadores con mística y dejando un país acéfalo totalmente’. Pero la desesperanza, la intranquilidad, la inseguridad, la no equidad, la no oportunidad es lo que trae justamente esa decisión en las familias venezolanas”.

Y continuó: “Entonces, es necesario un entendimiento nacional, un entendimiento que le dé a la población respuestas a sus problemas, que opine y presente proyectos realmente donde nos podamos entender por el bien de Venezuela, sin personalismos”.

