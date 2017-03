García Arocha: Elecciones universitarias deben hacerse según la Ley y no como quiera el TSJ

ND / 5 mar 2017.- Cecilia García Arocha, Rectora de la Universidad Central de Venezuela, insistió en la autonomía universitaria, la cual está contemplada en la Constitución Nacional. Comentó que lleva nueve años en el cargo, debido a una sentencia del TSJ.

Durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, señaló: “Nosotros gozamos de autonomía universitaria, que el Gobierno pretende cada dia cercenar, aun cuando en la Constitución actual está perfectamente expresada lo que es la autonomía universitaria, es una autonomía académica, electoral, financiera, presupuestaria, esa es la autonomía de la universidad”.

Sin embargo, una sentencia del TSJ la ha obligado a permanecer en el cargo, pues “quieren imponer la igualdad de voto” en las universidades.

Al ser consultada por Carlos Croes sobre la falta de elecciones en el país, dijo: “Eso es lo grave de este régimen. No hubo revocatorio, no hay elecciones de gobernadores aparentemente, no sabemos si hay elecciones municipales, no hay elecciones de rectores. En mi caso, vamos a cumplir nueve años en el cargo, en otras universidades es mucho más (…) Los períodos son de cuatro años, yo me juramenté en nuestra Aula Magna por cuatro años y en cuatro años tenía que haber elecciones. ¿Pero qué produce eso? El desánimo, la desesperanza. Entonces, tiene que haber un entendimiento nacional. Tiene que haber elecciones en todas partes, pero bien hechas, como rige la Ley, como establece la Ley, no como usted quiera imponérmelas. ¿Usted, TSJ, va a convocar elecciones en la universidad cuando usted quiera?”

García Arocha destacó: “Ellos quieren imponer en las universidades la igualdad de voto. Yo sí creo que podemos revisar, y lo hemos hecho, la inclusión de otros sectores, los obreros, los trabajadores, por supuesto que sí. Pero no pueden tener, esa es mi opinión, el mismo peso que un profesor. No sigan engañando al país y a la población, decirle a un obrero ‘usted va a tener el mismo peso que un académico’. Son elecciones académicas (…) No estamos discriminando, no estamos hablando de una elección nacional donde tú eliges a un presidente, a un gobernador o a un alcalde, que todo el mundo vota”.

Pasando a otro punto pero también relacionado con la autonomía universitaria, Croes preguntó: “¿Qué tienes tú de presupuesto para este año? ¿Es cierto que sólo tienen presupuesto hasta junio?”

“Eso es correcto (…) Es una perversión, porque si tú pides un presupuesto y lo estás demostrando, ¿por qué no te lo dan lo más cercano a estar completo de una vez? ¿Por qué te tienen que dar un presupuesto que te dure hasta junio? Entonces, comienza la angustia (…) Del 100 % que solicitamos, el 80 % es para pagar sueldos y salarios. ¿Qué te queda para funcionar? Te queda un 20 %, tal vez hasta menos, que va para gastos de funcionamiento de la universidad y las providencias estudiantiles. Así no se puede mantener una universidad”, sentenció.

Etiquetas: autonomía universitaria | Carlos Croes | Cecilia García Arocha | Diálogo con | TSJ | UCV