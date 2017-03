Gana: Maduro envió agentes venezolanos a Ecuador para cometer fraude electoral

ND / nota de prensa / 22 mar 2017.- La Gran Alianza Nacional (Gana) envió este miércoles una carta al candidato presidencial ecuatoriano, Guillermo Lasso, para “advertirle que agentes venezolanos, enviados por el régimen de Nicolás Maduro, se encuentran actualmente en el Ecuador, asesorando al oficialismo para cometer un fraude en su contra en las elecciones del próximo 2 de abril”.

La carta, suscrita por el presidente de Gana, Enrique Aristeguieta Gramcko, explica que “se trata de los mismos individuos que sistemáticamente han cometido fraude en Venezuela y que, de tanto hacerlo, han aprendido a dominar todas las técnicas necesarias para perpetrar sus delitos electorales”. Seguidamente hace un recuento del método que se usa en Venezuela para tergiversar la voluntad de los electores.

Finalmente, Gana expone cuáles son sus recomendaciones para “neutralizar el fraude venezolano” en Ecuador.

Aquí el texto completo de la carta:

Ciudadano

Dr. Guillermo Lasso

Candidato Presidencial del Movimiento Creo

Guayaquil.-

Me dirijo a usted en nombre de la Gran Alianza Nacional, GANA, para advertirle que agentes venezolanos, enviados por régimen de Nicolás Maduro, se encuentran actualmente en el Ecuador, asesorando al oficialismo para cometer un fraude en su contra en las elecciones del próximo 2 de abril.

Se trata de los mismos individuos que sistemáticamente han cometido fraude en Venezuela y que, de tanto hacerlo, han aprendido a dominar todas las técnicas necesarias para perpetrar sus delitos electorales.

Grosso modo, el fraude en Venezuela se compone de los siguientes aspectos, aunque no todos ellos aplican al caso ecuatoriano:

1. Control absoluto del Consejo Nacional Electoral.

2. Manipulación del Registro Electoral para incrementar el número de votantes, muchos de ellos inexistentes.

3. Creación de nuevos centros electorales, en zonas controladas por el oficialismo, para obstaculizar la vigilancia y el conteo de los votos.

4. Uso de los recursos del Estado para hacer campaña electoral.

5. Compra de encuestas para encubrir anticipadamente el fraude.

6. Coacción a los empleados públicos para obligarlos a votar por el oficialismo.

7. Amenazas de suspender subsidios a quienes voten por la oposición

8. Contaminación del “software” y de la data de los equipos automatizados.

9. Despliegue de grupos violentos el día de la elección.

10. Incremento fraudulento del voto al final de la jornada electoral.

Nuestra respetuosa recomendación para neutralizar esta maniobra consiste en, primero, advertir a la población que existe un fraude en marcha, diseñado en Venezuela; segundo, solicitar la expulsión de los agentes venezolanos presentes en el Ecuador; tercero, exigir públicamente a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas hacer respetar la voluntad popular; y cuarto, pedirle a los ciudadanos que salgan a la calle pacíficamente, al final de la jornada electoral, para obligar al CNE a anunciar de los resultados de manera expedita.

Deseamos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas, por esta grave injerencia del régimen de Maduro, a quien no le basta con sumir en la más absoluta miseria a nuestro propio pueblo, sino que también desea someter al pueblo ecuatoriano al mismo sufrimiento.

Sin más a que hacer referencia, y quedando a su entera disposición para ampliar los criterios aquí expuestos, nos suscribimos de usted,

Muy atentamente,

Enrique Aristeguieta Gramcko

Presidente de la Gran Alianza Nacional (GANA)

vaya al foro

Etiquetas: Ecuador | elecciones en Ecuador | Enrique Aristeguieta Gramcko | fraude | fraude electoral | gana