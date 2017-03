Freedom House: Venezuela se quita su fachada democrática

ND / 7 mar 2017.- Venezuela se ha unido a Cuba y se ha convertido en el segundo país en América clasificado como No Libre por Freedom House. De no hacer algo al respecto, la crisis humanitaria podría provocar una migración a gran escala.

Para leer el trabajo íntegro haga clic aquí

Con información de Runrun.es

vaya al foro

Etiquetas: Cuba | Freedom House | Venezuela