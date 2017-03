Freddy Guevara: Ya el CNE reconoce que validamos en 12 estados pero vamos por 21

ND / nota de prensa / 12 mar 2017.- El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró este domingo que a pesar de los obstáculos impuestos por el “régimen”, la tolda naranja superó la meta impuesta por el Consejo Nacional Electoral en más de 12 estados.

Instó a los venezolanos a permanecer en los puntos de validación para duplicar la cifra porque “sabemos que hay una operación rebanadora después”.

“La operación morrocoy no pudo con la voluntad del pueblo, no pudo con el resteo de miles de venezolanos que está respaldando a Voluntad Popular, no por un partido político, sino por un espíritu de lucha frontal en contra de la dictadura. Yo quiero decirle al país que ya a esta hora superamos las 100 mil personas que están validando a nivel nacional y que incluso está validado por el mismo Consejo Nacional Electoral, ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de 12 de Estados del país. El llamado es a seguir porque tenemos que aumentar el colchón, aquí nadie se chupa el dedo y sabemos que hay una operación rebanadora después, así como hicieron con el 1% del revocatorio. Si nosotros nos confiamos y nos quedamos quietos, entonces, no podríamos cumplir el objetivo que es continuar con Voluntad Popular como plataforma de lucha para enfrentar a la dictadura y defender la visión de país que Leopoldo López ha planteado a Venezuela”.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional destacó que VP validó en primer término lo que se conocían como los estados más chavistas de Venezuela. “Esto es importante de destacar los estados que se lograron en primer lugar son aquellos donde el régimen tenía más fuerza: Cojedes, Barinas, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Delta Amacuro, Vargas, Falcón, Guárico, Sucre y Táchira. Adicionalmente estamos muy cerca de lograr Caracas, Miranda, Lara, Carabobo, Apure y Aragua, entre otros.

Guevara, acompañado de los concejales Alfredo Jimeno, responsable de VP en Miranda, y Rafael del Rosario, responsable de VP en Chacao, así como del dirigente juvenil de la tolda naranja, Hasler Iglesias, denunció una vez más la insuficiencia de máquinas.

“Hay unos Estados en el que hay que hacer mayor esfuerzo, que son Estados que pensamos que era imposible que alcanzáramos en la meta, pero que estamos muy cerca de lograrlo. Son Distrito Capital, Miranda, Zulia y Lara, cuatro Estados con la mayor población electoral del país, pero con el menor número de máquinas en cuanto a la población electoral, aún a pesar de eso estamos a punto de lograrlo en Libertador, la cuna de Jorge Rodríguez. Hoy se trata de rematar, ayer ganamos el primer tiempo, pero hoy es que se define el juego, todos a validar. Nadie se confié, la dictadura nos quiere fuera, así que debemos superar por mucho la meta para frenar la dictadura y a dejar claro que #VoluntadSeRespeta”.

Instó a los venezolanos a continuar con el “1×3 en todo el país”. “A todo el pueblo de Venezuela les pedimos que se mantengan en las colas presionando porque esto es un ejercicio de resistencia, vamos a ver quién se cansa primero si ellos que buscan sacarnos del camino o nosotros estar en las colas para validar. Este bravo pueblo no se va a cansar”.

Finalmente, Guevara denunció que en algunos puntos como el de San Bernardino, personas encapuchadas y con armas largas amedrentaron a los ciudadanos en la cola. “No tenían identificación, decían que son del DGCIM, fueron a requisar diferentes puntos en los cuales están los toldos de Voluntad Popular. Esa estrategia de amedrentamiento de generar temor, el gobierno tiene que entender que genera todo lo contrario, la gente lo que hace es restearse más, comprometerse y defender no solo a un partido político, se trata de un derecho de los venezolanos y de un sentimiento que es enfrentar a la dictadura y exigir la libertad de todos los presos políticos”.

Agregó, “este fin de semana le hemos dado un claro mensaje a la FANB: ustedes han confirmado que toda esa historia que permanentemente vende el régimen de que Voluntad Popular y quienes le apoyan somos terroristas, ha quedado al descubierto que es puro cuento e invento. La violencia no la genera el que cree y milita en Voluntad Popular y Leopoldo López, la violencia viene desde el gobierno y sobre eso les pido que reflexionen porque lo que hemos dado este fin de semana en Voluntad Popular es una demostración de civismo, de democracia, de valentía y de convicción en la paz para lograr el cambio”.

Comunicaciones Voluntad Popular / Yubrimar Ochoa

vaya al foro

Etiquetas: Freddy Guevara | validación | Voluntad Popular | VP