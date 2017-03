Freddy Guevara: Tras acciones contra panaderías se esconde una mafia de la harina

ND / nota de prensa / 24 mar 2017.- En el marco de la reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Caracas, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Freddy Guevara, denunció la existencia de una “mafia de la harina” que estaría detrás de las acciones contra el sector panadero.

De acuerdo a una nota de prensa, el parlamentario explicó cómo estaría operando el entramado de corrupción alrededor de la venta de harina de trigo a las panaderías, gracias a información que, aseguró, recibió de dueños de panaderías, trabajadores del sector e incluso funcionarios del Gobierno.

“El problema está esencialmente en que el Estado monopoliza el 100% de la importación de trigo, por lo tanto, si no hay trigo para producir pan el primer culpable es el Estado. Como hay poco trigo y además lo ponen a precio regulado se ha creado una red de extorsión y chantaje en la cual a los panaderos le niegan el acceso a la harina a precio regulado, pero inmediatamente después les llega un militar o un funcionario del Gobierno que les dice que les pueden conseguir los sacos de harina si les pagan a ellos una cuota”, dijo, para agregar que en algunos casos incluso exigen a los comerciantes participar en sociedad del negocio.

Precisó que este mecanismo de extorsión propicia que, al momento de las inspecciones, existan diferencias entre las facturas de la harina utilizada y los precios de otros productos de venta en estos locales comerciales.

“El panadero tiene su factura al precio regulado, pero no la pagó al precio regulado, la pagó a un corrupto del Estado quien le cobró sobreprecio en una mafia de la harina. Así como existe en Venezuela la mafia de la cabilla, también existe la mafia de la harina, la mafia del pan y no está en las panaderías está en el Estado venezolano. ¿Por qué el cachito es más caro que la canilla? Porque con el cachito pueden subsidiar lo que pierden con el pan canilla. ¿Por qué los pasteles son más caros o los sándwiches son más caros que la canilla? Porque con eso subsidian lo que les obligan a hacer con precio regulado. Ellos no pueden sostener el negocio porque la pagan a precio, así como con el dólar paralelo, en harina paralela”, indicó el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Guevara detalló que, con la arremetida contra el sector panadero, están en riesgo miles de empleos, sólo en el Área Metropolitana de Caracas pues, “estamos hablando de 14 mil empleos que podrían perderse porque, hay que tener algo muy claro, obligar a que todas las panaderías usen la harina de trigo sólo para canilla regulada es condenarlas a la quiebra”.

Para Víctor Maldonado, Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, se trata de una situación preocupante, pues da cuenta de la violación continuada al derecho de propiedad, que atenta contra la estabilidad de los comercios en Venezuela.

“Estamos muy preocupados por la violación sistemática al derecho de propiedad que en las últimas semanas le ha tocado al sector de las panaderías, porque el violentar permanentemente a los comercios, el ponerlos contra la pared de una inspección indebida, el violarles toda su presunción de inocencia y todo el debido proceso nos coloca en la circunstancia de ir perdiendo empresarialidad, empleos en esas panaderías y, por supuesto, tener que afrontar en algún momento el que esas panaderías cesen su actividad para siempre (…) Sin derecho de propiedad no hay garantía ciudadana”, aseguró Maldonado.

“Esta violación a los derechos de propiedad además cargan la culpa en quien no es, los panaderos no tienen la culpa de que no haya trigo, los panaderos no tienen la culpa de la inflación, los panaderos no tienen la culpa de tener que revisar sus precios cada vez que el Gobierno unilateralmente incrementa los costos salariales entre otros, no tienen la culpa de que la economía se haya envilecido hasta los niveles que vivimos”, dijo.

Al finalizar la reunión, el diputado Freddy Guevara envió un mensaje a todos los panaderos del país: “El llamado a todos los panaderos o trabajadores de panaderías afectados a que vengan a la Asamblea Nacional, especialmente a la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional o a la Cámara de Comercio que vamos a estarlos recibiendo para darles apoyo jurídico y legal para poder defenderlos de esta atrocidad que están cometiendo contra el pueblo de Venezuela”.

Tras este encuentro entre la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la Cámara de Comercio de Caracas, el diputado adelantó que llevará la denuncia sobre la red de chantaje a las panaderías ante la Fiscalía y otras instituciones del Estado para continuar la investigación.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | Freddy Guevara | mafia de la harina | panaderias | venta de pan