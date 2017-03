Freddy Guevara: Con validación el pueblo demuestra que no se rinde y nos exige mucho más

ND / 19 mar 2017.- El dirigente de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la AN, diputado Freddy Guevara, aseveró que la respuesta recibida durante el proceso de validación del partido los “compromete” con el país. A su juicio, el mensaje de quienes validaron es que el pueblo “no se va a rendir y que nos está exigiendo mucho más”.

Así lo dijo durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“La gente está resteada, primero con el mensaje de Leopoldo López, segundo con lo que ha sido la lucha de Voluntad Popular y todos nuestros presos políticos y quiere una oposición que sea más firme. Esta respuesta que nosotros vimos, de la cual le estamos muy agradecidos al pueblo, no como un favor, sino más bien es como un reconocimiento a esta lucha, pero también que a pesar de todo lo que ha pasado y la decepción que puede tener mucha gente, la frustración, la gente todavía está dispuesta a seguir luchando, se pasó seis horas en una cola validando por Voluntad Popular, para nosotros es algo que nos da un mensaje muy claro, que es que la gente no se va a rendir y que nos está exigiendo mucho más a nosotros”, aseveró.

Para Guevara, “éste es un compromiso que nos obliga a avanzar con una forma muy firme”.

Sobre el proceso de validación, destacó: “Nosotros logramos 23 estados, el CNE ya nos reconoció 21, que es muy importante (…) El sueño del Gobierno es que Voluntad Popular no existiera, que no existiera Leopoldo López, que no existiéramos nosotros y, de paso, hacer lo mismo con los demás partidos de la oposición. Nosotros aspiramos no a conseguir 12 estados, sino el doble. Bueno, el Gobierno ya nos reconoció 21. Por lo tanto, es casi imposible que el Gobierno, tendrá que comprarse una rebanadora industrial para poder decir que no lo logramos. Nos entregaron un acta ya el miércoles, nos entregaron un acta donde aparecen 21 estados de Venezuela en los cuales reconoce que pasamos la meta”.

Etiquetas: CNE | Freddy Guevara | legalización de partidos | validación de partidos | Voluntad Popular