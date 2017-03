Francisco Ibarra: El tipo de cambio unificado ronda los 1.600 bolívares por dólar

Enrique Meléndez / 17 mar 2017.- El economista Francisco Ibarra, director de Econométrica, aseguró que desde el año 2013 el tipo de cambio paralelo se ha convertido en el marcador por excelencia de los precios en la economía venezolana, y que de producirse una unificación cambiaria el tipo de cambio no bajaría de 1 mil 600 bolívares.

La afirmación la hizo este jueves en un foro organizado por Econométrica.

La inflación para el mes de enero, comenzó precisando, fue de 30,4%, mientras que la de febrero fue de 15,3, e hizo la salvedad de que esta baja no se debía a una desaceleración inflacionaria sino de un fenómeno estacional pues hay cosas que tienden a bajar en febrero.

“La inflación interanual está ubicada en 683%. No se ha desacelerado en los últimos meses. El único período de desaceleración que ocurrió fue entre agosto y octubre del año pasado, lo cual tiene su explicación. (…) Si vemos la inflación por agrupaciones, ésta tiende a ser heterogénea: hay grupos que aumentan, que han aumentado y siguen aumentando”.

Ibarra diferenció lo que se denomina como inflación abierta vs inflación subyacente, que todavía no se ha manifestado porque en una economía plagada de controles la inflación abierta no refleja todo el desequilibrio que existe en la economía.

Explicó que en Econométrica, han venido midiendo esa inflación subyacente comparando la canasta de bienes y servicios de Colombia, con una canasta de bienes y servicios de Venezuela, para lo cual se valen del valor del tipo de cambio paralelo.

“Hay muchos desequilibrios todavía en el sistema. Los que piensan que la fiebre inflacionaria ya la estamos sudando; que eso va a pasar, no es cierto. Todavía hay una gran cantidad de bienes y servicios donde se está acumulando la inflación y que es producto de la distorsión de los precios relativos; en especial en los servicios de comunicación: Internet, etc. Ahí yacen casi tres cuartos de la inflación subyacente”.

Advirtió Ibarra que estos servicios a la larga van a colapsar como consecuencia del efecto de la inflación subyacente; que, incluso, ya se siente.

“Existe una gran distorsión de precios relativos, en especial, en el sector de los servicios, y a una paridad de 0,77 pesos por bolívares existe alrededor de 1 mil 600 puntos de inflación subyacente contenida en el sistema”.

Al retomar el tema de las canastas de bienes y servicios colombo-venezolanas, habló del tipo de cambio par, una herramienta para determinar a qué tipo de cambio se igualan ambas canastas; de modo que cuando se hace operación arroja que el tipo de cambio es 1 mil 600 bolívares por dólar; lo que lo llevó a decir que de darse una unificación cambiaria, el tipo de cambio no bajaría de esa cifra.

Confesó que lo más le preocupa de todo esto, además de algunos tipos de cambio sustancialmente bajos, es lo que ocurre con el sector de los alimentos, tomando en cuenta que están valorados a un tipo de cambio de 2 mil 168 bolívares; cuando, a su modo de ver, son bienes que se producen en Venezuela.

Mostró una lámina donde se observaba el comportamiento del tipo de cambio par y el tipo de cambio paralelo; pues, según explicó el par no depende de ningún mercado ni de una página web sino que evalúa lo que cuesta una canasta en Colombia y una canasta en Venezuela.

“Durante el primer semestre del año pasado lo que ocurrió fue que la diferencia del tipo de cambio paralelo por encima del cambio par venía disminuyendo, y venía disminuyendo por varios factores. En primer lugar, por el colapso del sistema de precios; cuando se comenzó a permitir que los precios aumentaran de manera acelerada; la liquidez monetaria se estancó y se dejó deslizar el antiguo Simadi, y eso alivió las presiones cambiarias; anclando, si se quiere, el tipo de cambio paralelo, y entonces todo el mundo comenzó a hacerse la idea de que el tipo de cambio podía continuar en torno a mil”.

Que fue esto, dijo Ibarra, lo que permitió que hacia los meses de agosto a octubre la inflación se desacelerara; sólo que hizo ver que con la salida de Pérez Abad del gabinete económico se comienza de nuevo con el jueguito, y que se da todo el desastre monetario que ocurrió en el segundo semestre del año, con un BCV retomó el crecimiento de los medios de pago hasta llegar a la situación de crisis que ocurre a finales de año, y la que se agrava con la circunstancia de que ese mes, si bien, se trata de un mes difícil por el tema de la volatilidad y los saltos, que ocurrieron en el dólar paralelo llevaron a que mucha gente no participara de los negocios porque no estaban dispuestos a descapitalizarse.

“No sólo tenemos una economía inflacionaria sino profundamente distorsionada. Constituye un monstruo un poco complicado; porque en un momento en el cual todos los precios pudiesen comenzar a subir, no tendrían por qué arrastrar estos desequilibrios de los precios relativos; sin embargo, el efecto de los controles hace que tengas una enorme distorsión”.

Al abordar el tema del efecto que tiene el tipo de cambio sobre la inflación, Ibarra expresó que, de acuerdo a un modelo que maneja en el que se toma en cuenta el índice de precios, el tipo de cambio máximo, los agregados monetarios y el salario mínimo; pudo determinar que entre el 2012 y 2013 el tipo de cambio tuvo un efecto muy bajo sobre la inflación; primero, por el boom petrolero, cuando fluían los canales regulares de entrega de divisas.

“Pero a partir de 2013 vamos a ver que cada vez más el tipo de cambio paralelo es el que gobierna lo que va a ocurrir con el nivel de precios en Venezuela. (…) A partir de 2015 esa relación se ha intensificado; cada vez más el tipo de cambio paralelo es el marcador de la economía venezolana”.

A continuación Ibarra mostró una lámina en la cual aparecía detallado el porcentaje de impacto que tiene sobre cada uno de los bienes y servicios de la canasta venezolana el tipo de cambio paralelo, con el fin de marcar las diferencias de cómo opera éste entre uno y otro sector, y concluyó reiterando que la inflación continuará acelerándose en los próximos meses.

