Fevipan: 80 % de las panaderías no tienen harina

ND/ 14 mar 2017.-Actualmente el 80% de las panaderías tienen los inventarios en cero y el 20% restante ha recibido el 10% de su consumo mensual. Con ese tuit respondió el gremio que agrupa a las panaderías del país, Fevipan a la amenaza del gobierno de intervenir las panaderías que no vendan pan de manera continua y no por horarios.

En una serie de tuits Fevipan afirmó:

Actualmente 80% de las panaderías tienen los inventarios en cero, 20% restante ha recibido el 10% de su consumo mensual #TodosSomosPanaderos — FEVIPAN (@FEVIPAN) 14 de marzo de 2017

#Fevipan La única vía de cumplir con las normas solicitadas por el Ejecutivo Nacional es que obtengamos materia prima al precio establecido — FEVIPAN (@FEVIPAN) 14 de marzo de 2017

#Fevipan No podemos mantener nuestra estructura de costos, si nos están vendiendo el saco de harina importada a 180 mil bolívares. — FEVIPAN (@FEVIPAN) 14 de marzo de 2017

Con información de Unión Radio

vaya al foro

Etiquetas: pan | panaderias