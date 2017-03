Fedeindustria: Estamos fajados con el Gobierno buscando soluciones

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 23 mar 2017.- Orlando Camacho, presidente de la Federación de Industriales, pequeños, medianos y artesanos de Venezuela (Fedeindustria), insistió en la necesidad de trabajar junto al Gobierno para buscar soluciones a los problemas. Fustigó a los gremios que, a su juicio, quieren seguir dependiendo de la renta petrolera.

Así lo dijo la mañana de este jueves durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

“Hay gremios que se dedican a criticar la gestión, a no apoyar la gestión, a buscar seguir dependiendo de la renta petrolera; y otros gremios como Fedeindustria que está dedicada a trabajar, pararse temprano con sus trabajadores, a ir a sus fábricas, atender las máquinas”, manifestó.

Camacho agregó: “Estamos fajados con el Gobierno bolivariano, acompañándolo en buscar soluciones, no críticas (…) Nuestra responsabilidad como empresarios es buscar soluciones, cómo captar divisas (…) El Gobierno bolivariano no tiene divisas no porque no quiere, porque somos un país que depende del petróleo. Nuestra labor es salir, con nuestro producto de calidad, mejorando el empaque, el diseño, creando nuevos productos que tengan valor agregado nacional suficiente que permita ir a otros mercados internacionales con el fin de colocar estos productos”.

“Nuestro compromiso es que podamos lograr que los productos sean buenos, bonitos y también baratos, que la gente los pueda comprar”, sentenció.

