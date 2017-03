Fedecámaras teme desaparición del pan

ND/ 17 mar 2017.- La cadena de distribución del pan está en peligro. Esto lo comentó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras Aurelio Concheso quien pidió al gobierno que permita que los productores puedan traer la harina de trigo para atenuar la escasez del pan.



Esta solicitud la hizo este viernes en el programa de Vanessa Davies en Unión Radio en el que agregó: “los que tienen que temer son los consumidores porque esto que se está haciendo con las panaderías que son unas de las últimas cadenas productivas que quedan más o menos intactas, unas 7 mil en el país, va desencadenar en su desaparición. Esto lo que va a producir es una contracción de la oferta muy grande”.

Recordó Concheso que la elaboración del pan es todo un proceso. Los molinos de trigo están con cero inventario. “Entonces el problema de la escasez se origina por la falta de trigo”, apuntó.

“El problema es la falta de harina porque si hubiera suficiente no ocurriría todo esto, y no hay porque el gobierno no trae suficiente y además impide que los molinos de trigo sean los que traigan su propia harina en las cantidades que necesita; en consecuencia se va a acabar la cadena de distribución del pan”, advirtió.

