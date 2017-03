Ezequiel Zamora: El MVR nunca se hubiera legalizado con las restricciones actuales del CNE

ND / 1 mar 2017.- El ex rector del CNE, Ezequiel Zamora, consideró “grave” lo que está ocurriendo con el proceso de renovación de los partidos políticos. En su opinión, hay unas “normas que no pueden ser violadas o se estaría dando un golpe institucional”.

Durante el programa Puntos de Vista de José Domingo Blanco, por Mágica 99.1, señaló: “El CNE puede aprovecharse para, haciendo casi imposible de cumplir las normas, anular a los partidos políticos. Ya la manera de agruparlos genera sospechas (…) Nunca en la historia de renovación de los partidos en el Consejo Supremo Electoral y en el CNE actual se utilizaron máquinas, ni en los primeros 16 años del régimen (…) El proceso de renovación violenta la Constitución con normas irracionales, coloca máquinas por primera vez y la gente se preguntará cuál es la diferencia de las máquinas y hacerlo manual. Sencillo, cuando tú lo haces con máquinas, no te quedan comprobantes (…) Cuando tú tienes las planillas, tú puedes contar, y enseñar y demostrar ‘yo sí cumplí’ (…) En el CNE hay más de 40.000 máquinas y ofrecen para este proceso de renovación entre 390 y 400, ya eso es una burla. Los sitios de recolección, la gente recogía firmas donde quería hacerlo, no se le imponía. ¿Se les impone dónde? En las plazas Bolívar”.

“¿Por qué los partidos aceptan eso?”, peguntó “Mingo”.

“A mí eso me resulta incomprensible. Yo entiendo que tienen la capacidad de movilizar gente, pero con esas mesas, en estos lugares, con el tiempo que se les está dando y con el número de máquinas, resulta absolutamente imposible, en mi opinión, legalizar a alguno (…) El Gobierno va a utilizar a los partidos cómodos, no voy a citarlos, para que ellos se legalicen. Legalizo cinco o seis en la oposición, dos o tres del oficialismo, y digo ‘éstos sí fueron capaces de cumplir'”, explicó.

En su opinión, “hay una Constitución de la cual se burlan, utilizan, manipulan y manejan (…) según las conveniencias de este régimen”.

“Si en la mal llamada cuarta república el Consejo Supremo Electoral hubiera aplicado la mitad de estas restricciones (…) nunca se hubiera legalizado el MVR. Pero ésta es la diferencia que existe entre un sistema que era democrático y un sistema que es dictatorial. La Constitución no está hecha para jugar con ella, está hecha para acatarla, cumplirla y hacerla cumplir”, enfatizó Zamora.

Reiteró: “Nunca en la historia de la renovación de partidos (…) se utilizaron máquinas para hacer la renovación de los partidos. Esto es gravísimo, esto significa que vamos hacia un monopartido, unas elecciones donde sólo puede ganar el que compite, caso Nicaragua, y esto es grave”.

“Es un cinismo que declaren tres altos voceros del régimen: Maduro, ‘estoy muy ocupado para hablar de elecciones’, eso es una falta de respeto y es una violación a la Constitución; Héctor Rodriguez, jefe de la fracción parlamentaria (del oficialismo), ‘las elecciones no son prioridad’, ¿quién le ha dado a ese señor el derecho a establecer prioridades en materia constitucional?; la agenda la da Diosdado Cabello, ‘en Venezuela no habrá mas elecciones’. Si eso es así, nosotros tendremos que actuar de manera distinta”, agregó.

A su juicio, “les tienen miedo a las elecciones porque van a perderlas. De 24 gobernaciones, pierden 25, así de sencillo (…) Estamos en un gobierno dictatorial”.

Consideró que en la oposición deben hacerse elecciones primarias para escoger los candidatos a las elecciones regionales, sin esperar al CNE. “Tiene la MUD la obligación de estar preparada (…) de escoger los candidatos para las 24 gobernaciones. Si ellos pretendieran adelantarse, como presumo pudieran hacerlo, no nos agarren con los calzoncillos abajo”.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | Ezequiel Zamora | José Domingo Blanco (Mingo) | legalización de partidos | MUD | MVR | Puntos de Vista