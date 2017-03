Expulsan a periodista chileno por “grabar sin permiso” colas en Venezuela

ND / 24 mar 2017.- El periodista Patricio Nunes, de Canal 13 de Chile, fue expulsado por las autoridades de Venezuela. El reportero había llegado el miércoles a Caracas para realizar una serie de reportajes sobre la situación política y social del país.

Según informa Tele 13, Nunes fue abordado por la policía este jueves a las 9:30 cuando se encontraba en un supermercado grabando imágenes de largas colas de gente que aguardaba para adquirir productos.

Funcionarios de la policía de Caracas se le acercaron a Nunes, lo interrogaron y luego lo trasladaron al hotel donde se hospedaba para que recogiera sus pertenencias. Finalmente, lo llevaron al aeropuerto.

“Acabo de ser deportado, expulsado por la policía, por el Sebín porque estaba grabando sin permiso para hacerlo”, comentó el periodista chileno.

En su cuenta de Twitter, el ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, señaló: “Hoy me iba a entrevistar el periodista Patricio Nunes, Canal 13 de Chile. No llegó. El gobierno lo deportó por grabar colas en un mercado”.

El medio recuerda que esa medida se suma a la expulsión de los periodistas de la BBC, Ian O’ Reilly y Stephen Sackur, quienes fueron acusados de realizar actividades “ilegales”. Asimismo, se suma a la deportación de Aitor Sáez, corresponsal de la cadena alemana Deutsche Welle, y de Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, reportero y camarógrafo, respectivamente, del canal Record TV, cuando investigaban el nexo entre la empresa Odebrecht y autoridades venezolanas.

Según un balance de Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde agosto de 2016 han sido expulsados de Venezuela más de 20 periodistas y colaboradores de medios de comunicación al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía Simon Bolívar.

Etiquetas: Canal 13 | Patricio Nunes | periodista chileno | Venezuela