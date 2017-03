(exclusiva) Katherine Oliveira, una exreina de belleza cuya palabra definitoria es “amor”

@destacadas / 14 mar 2017.- Katherine Oliveira es periodista en el área de la comunicación social corporativa y participó en el Miss Venezuela 2015 portando la banda de Miss Distrito Capital. Allí fue acreedora de distinciones especiales dentro del concurso como “Miss Sonrisa” y “Miss Fotogénica”, destacando así como una de las candidatas de más impacto mediático por su perfil interactivo en las redes sociales.

Le seguimos la pista logrando coincidir con ella en Ciudad de México, lugar en el que se encuentra radicada representando como talento a “MT Model Management” y desde donde en amena entrevista nos cuenta sus vivencias.

Háblanos de tu paso por el Miss Venezuela. ¿Cómo fue tu experiencia dentro del certamen y que recuerdos tienes?

-Mi experiencia en el Miss Venezuela fue, sin duda, una de las mejores y más importantes de mi vida. Cuando decidí aventurarme a intentarlo ya estaba lo suficientemente madura como para vivir el certamen desde una perspectiva muy distinta a la que puede tener una chica de 17 o 18 años, pues yo ya tenía 25. Sabía a lo que me estaba enfrentando y sabía que no sería fácil, pero estaba segura de que lucharía con todas mis fuerzas para hacer un trabajo impecable y, más allá del resultado, dejar una huella en los corazones y en la mente de todas las personas involucradas dentro de la organización y de toda la audiencia.

-En el primer episodio de “La Magia de ser Miss” nos dividieron por grupos, y yo estaba en el último. Me nombraron de primera como parte de las 24 candidatas oficiales y yo no lo podía creer; es indescriptible la sensación de entrar después de tantos meses de preparación, de tanto esfuerzo, de tanta incertidumbre y de 200 chicas hermosas que tenían la misma oportunidad que tú. Recuerdo ese día y vienen a mi mente episodios de todo lo que viví a partir de ese momento, ya estaba adentro y era el principio de un sueño, una meta larga que requeriría de toda mi dedicación para obtener resultados positivos.

-Recuerdo muy bien nuestro primer día como misses, conociendo a mis compañeras, a los encargados de nuestra preparación y a todas las personas que trabajan dentro de la quinta; yo puedo decir con toda confianza que aún añoro esos días, porque no saben cuánto los quiero, desde los chicos de seguridad, pasando por la señora que ayuda con la limpieza, la secretaria, el súper team de internet, Mile, Yuraima Quintero, Rubén, Marialex, Maria Alicia y el señor Osmel; estar dos meses conviviendo con ellos es una oportunidad de oro, por eso me convertí en una esponjita y absorbí cada una de sus enseñanzas, que venían guiadas por los años de experiencia que tienen. Recuerdo conocer a muchísimas personas y divertirme demasiado grabando cápsulas para los patrocinantes; una especie de pequeños comerciales que nos ayudan a desenvolvernos delante de las cámaras.

-No puedo pasar por alto la grata experiencia de compartir con María Gabriela Isler, mejor conocida como “Molly”, con quien compartimos momentos maravillosos durante nuestra labor social; siempre he sido admiradora de su belleza, trabajo y corazón y compartir con ella, aunque fue poco, sólo confirmó todo lo que veía en ella. Recuerdo la noche en la que nos entregaron nuestros estados y me asignaron Distrito Capital, no podía creer que me iba a dar el lujo de llevar en mi pecho una de las bandas más importantes y más queridas por el zar de la belleza.

-Otro grato momento fue la gala interactiva, en la que me gané la banda de “Miss Sonrisa”, una de las que menos imaginaba y que me hizo muy feliz. La gira de medios también fue muy importante para mí, ya que visitar a mis colegas siempre es un privilegio. La entrevista con el jurado es uno de los momentos que más me marcó, fue muy emotivo, yo lo esperaba con ansias y fue más de lo que podía pedir; insisto en que esos tres minutos no fueron suficientes. Debo confesar que lo que más recuerdo es la noche final, un momento único, indescriptible y que me hizo sentir un mar de emociones en el pecho. No puedo explicar lo que significa ver tu sueño materializado, lo que significa llegar al momento cumbre de una exhaustiva preparación. Esa noche me sentí como una reina; no me importaba nada más que disfrutar cada segundo de lo que estaba viviendo porque sabía que pasaría muy rápido. Lo viví como nunca había vivido una competencia, con garra, desenfado, emoción, pasión y con toda la entrega que había dentro de mí.

-Si me preguntan a quien agradecería mi paso por el Miss Venezuela ningún espacio para escribir sería suficiente. Agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad y acompañarme durante todo el camino, en sus manos dejé todo y el resultado fue el que él decidió. A mi familia, amigos, a Elio y a una persona muy especial que fue pieza clave en mi camino. A Georgia Reyes porque creyó en mi desde el primer día, me tendió su mano y no se separó de mi ni un segundo, haciéndome lucir impecable siempre que lo requería. A Georgiana Reyes, José Luis y Alexander Pérez. A mi preciosa manager Tiby Ribas porque apostó a mí y sigue haciéndolo a pesar de la distancia. Al señor Osmel Sousa, a Yuraima Quintero, Mile, Maria Alicia, Marialex, Ruben, nuestra maravillosa secretaria que siempre me recibió con el cariño de una madre, a la señora que nos ayudaba a mantener todo en orden, a los chicos de seguridad, a mis maravillosos niños de internet que me dieron apoyo incondicional y me tuvieron mucha paciencia en cada grabación, a Venevisión, a Venevisión Plus, a los programas a los que fuimos invitadas, a todos los camarógrafos, productores y coordinadores. A Eleazar Guzmán por mis primeros meses de preparación y por su amistad que aún sigue ahí. A mi queridísimo Richard Linares, no sabes cuánto te quiero mi negro, tu sinceridad, amistad y apoyo fueron únicos en todo momento. Agradezco a los estilistas y maquilladores porque sin ellos la quinta no sería igual, ustedes me hicieron reír con sus ocurrencias. A mis compañeras, porque de cada una de ustedes aprendí algo distinto y puedo sentirme feliz al decir que Carabobo, Barinas, Delta Amacuro, Costa Oriental, Anzoátegui, Trujillo y Lara hoy en día siguen siendo mis amigas, las extraños mis niñas bellas. Estoy segura de que me van a faltar muchísimas personas y espero no se molesten conmigo por no mencionarlas, todos los que estuvieron conmigo en el proceso saben que se ganaron mi corazón y que los llevo conmigo para siempre.

-Como dije al principio, es una de las mejores experiencias de mi vida y la más importante hasta ahora; si me dieran la oportunidad de volverlo a hacer no dudaría en repetirlo una y mil veces más. Yo sé que no gané una corona, pero repetiré lo que siempre digo cuando me preguntan si estoy satisfecha con el resultado: la corona no solamente es la que pesa en la cabeza, mi premio es saber que mi participación fue impecable, que dejé huella en todos los que me conocieron y que aún cuento con el apoyo de muchísimas personas que ven lo mejor de mi porque me conocen y siguen día a día mis pasos.

¿Hay que pasar por un Miss Venezuela si quieres ser alguien en el mundo de la televisión, la moda o el espectáculo?

-Es evidente que el paso por el Miss Venezuela puede facilitar el camino hacia la televisión, la moda o el espectáculo, sin embargo no creo que sea estrictamente necesario concursar para poder hacerlo. Es de conocimiento público que muchas chicas buscan en el Miss Venezuela una plataforma para llegar a la televisión, sin embargo el hecho de participar no te da garantía de nada. Si bien es cierto que muchísimas chicas salidas de las filas del concurso han tenido éxito en el mundo del espectáculo, otras no han corrido con esa suerte.

-Y es que para mí no se trata de lo que hayas logrado en el certamen más importante del país, sino de lo que tú seas como persona, de los valores que tengas, de tu perseverancia y de cuánto estés dispuesta a esforzarte para alcanzar tus metas por más difícil que sea el camino; esto por supuesto sin dañar a nadie y sin querer buscar la salida más fácil. Prepararse es la clave del éxito, porque no hay recompensa sin sacrificio. Voy a poner dos ejemplos de mujeres exitosas salidas del Miss Venezuela, la primera es mi queridísima Maite Delgado, una mujer que admiro por su gran talento, su calidad humana y por todo lo que ha conseguido por su dedicación a lo largo de su carrera. Tuve la oportunidad de conversar con ella y no se imaginan lo adorable que es, yo estoy segura de que está donde está porque, además de que tiene un talento único, irradia una luz maravillosa que viene desde su interior. La otra es Patricia Zavala, una niña por la que nadie apostaba, a la que le decían cosas desagradables en su paso por el concurso; ella dejó a más de uno con la boca abierta cuando demostró que no era sólo un buen cuerpo y una cara bonita, que no era sólo una miss en busca de una corona. Es una mujer preparada que ha sabido utilizar su belleza con mucha inteligencia, esperando los momentos precisos para destacar. Personalmente la admiro muchísimo y aplaudo que no necesitó una corona ni la aprobación de aquellos que tanto la criticaron para llegar a donde quería, ella se esforzó y demostró con hechos que está preparada para cualquier reto que se le presente.

En las dos últimas ediciones del Miss Venezuela, el cuadro final del certamen lo han encabezado candidatas preparadas por Esteban Velásquez, Jesús Tovar o Javier Gómez. ¿Un buen manager o coach de misses es garantía para alcanzar la corona?

-Me encanta esta pregunta. Un buen manager es, por supuesto, parte fundamental para una Miss, puesto que tener a alguien representándote no es lo mismo que llegar completamente sola. Sin embargo llegamos a un punto interesante, porque si tienes un buen manager, coach o como lo quieran llamar, pero no tienes las ganas, motivación y entrega para luchar por lo que quieres, entonces este no jugará ningún papel. Definitivamente no podemos ser ciegos, admito que Esteban Velásquez, Jesús Tovar y Javier Gómez saben muy bien lo que hacen.

-Respeto mucho el trabajo de cada uno y admiro la capacidad que tienen para formar a cada una de las chicas que llevan para que destaquen y siempre obtener, al menos, una corona. Yo tuve la fortuna de contar con Tibisay Rivas desde el principio, y digo fortuna porque a pesar de no dedicarse a preparar misses ella siempre estuvo pendiente de cada uno de mis pasos. Confieso que admiro su forma de trabajar, ella me dio la libertad y la confianza de ser yo, de hacer las cosas a mi manera y enfrentarme a ese monstruo como ella sabía que lo haría. Confió en mi preparación, en mi aplomo, en mi personalidad y en las ganas que sabía que tenía de hacer un excelente papel. Sin duda fue parte fundamental de esta experiencia y siempre estuvo cuando la necesité, aconsejándome en cada paso y demostrándome su transparencia, su calidad humana y sus reglas de juego tan claras como el agua. Hoy por hoy seguimos manteniendo una relación de trabajo y amistad que perdura en el tiempo y estoy segura de que seguirá por muchos años más si Dios así me lo permite.

¿Tibisay Rivas, Esteban Velásquez, Jesús Tovar o Javier Gómez?

-Me atrevo a decir que son los cuatro representantes artísticos más importantes de Venezuela. Cada uno con una forma muy peculiar de trabajar pero con el objetivo de tener en sus manos a los mejores talentos del país y el mundo. Ahora bien, personalmente considero que para poder trabajar con alguien y confiarle algo como el manejo de tu carrera artística debe haber algo más que palabra y trayectoria. Es evidente que la experiencia es importantísima, pero si no hay conexión con la persona, si no sientes empatía y compartes al menos ciertos modos con él o ella entonces nada será igual. Yo tengo que elegir a Tibisay Rivas, no sólo porque fue quien decidió un día cualquiera escucharme y apoyar mis proyectos, sino porque es una persona ejemplar con la que tuve una conexión peculiar desde que la conocí. Debo decir que me impacta la garra que tiene, no se detiene por nada y está en un medio muy difícil en el que ha sabido volar tan alto como deseó y ahora es considerada una de las mejores, sino la mejor, manager de Venezuela. Mi Tiby, nuestro encuentro fue casual, en el momento oportuno y con las palabras correctas, y hasta hoy hemos mantenido una relación de trabajo y amistad que nos ha permitido trabajar perfectamente bien y con miras hacia muchas cosas más.

¿Georgia Reyes, Nidal, Tapia, Fajardo o Raenrra?

-Respeto el trabajo de todos, me parecen excelentes diseñadores. Sin embargo no puedo negar mi inclinación por Georgia Reyes. Con ella es admiración, respeto, amistad y un cariño inmenso que va más allá del trato profesional que tuvimos. De Georgia conozco su trabajo y conozco al ser humano, y puedo decir que ambas facetas brilla como muy pocas personas pueden hacerlo.

Osmel es alma y espíritu del Miss Venezuela. ¿Se puede concebir este certamen sin su presencia?

-Totalmente de acuerdo, Osmel Sousa es alma y espíritu del Miss Venezuela. Sin embargo, hay una frase que dice: “no puedo vivir sin ti” con la que yo no estoy de acuerdo. Debería ser: “no quiero vivir sin ti pero sí puedo”. Me refiero a que evidentemente el certamen jamás sería lo mismo sin el señor Osmel, pero es muy probable que no deje de existir sólo porque él ya no esté. Llegará alguien más a ocupar su puesto. Si me preguntan a mí yo pienso que no hay dos como el zar de la belleza, él tiene experiencia y un ojo que rara vez falla. El Miss Venezuela puede seguir sin él pero sabemos que jamás será lo mismo.

¿Porqué te vas a México?

-A los 22 años decidí irme de Venezuela y fue justamente México el país que me abrió las puertas. En aquella oportunidad estaba recién graduada de Comunicación Social, me fui en busca de un futuro mejor y de una experiencia nueva y diferente. Trabajé en hotelería durante dos años en la espectacular Riviera Maya, sin embargo siempre supe que eso no era para mí, pues mi pasión era otra.

-Decidí volver a Venezuela en busca de mi participación en el Miss Venezuela, cosa que gracias a Dios pude lograr con muchísimo esfuerzo. Luego de que se termina esta etapa que fue, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida, tenía que pensar en el futuro, en lo que quería hacer. Me senté a conversar con mi manager, Tibisay Rivas, y le comenté que quería saber cuáles eran mis posibilidades.

-Yo no quise quedarme en Venezuela a pesar de que quizás hubiese tenido buenas ofertas porque apenas terminaba el certamen; sin embargo la situación país me obligaba a pensar en todas las alternativas. Yo amo a mi Venezuela hermosa, pero para nadie es secreto lo que se está viviendo, y la decisión la tomé cuando la situación se tornó cada vez peor y fui víctima del hampa. Tiby me ofreció dos opciones: irme a India o a México. Yo ya conocía México, su cultura, su gente, su comida, y sabía que aquí había muchas oportunidades de trabajo para lo que quería hacer. India es una opción maravillosa que no descarto, sin embargo es una experiencia muy dura y no estaba preparada para enfrentarla, mi corazón era un torbellino de emociones para el momento. En nuestra última conversación decidimos que México era la mejor opción, así que hicimos el contacto con una agencia de modelos y me vine el 21 de enero de este año. Gracias a Dios hasta ahora ha sido una grata experiencia y le agradezco mi alma y corazón a este maravilloso país por todo lo que me ha dado.

Háblanos de lo que estás viviendo en México

-México es un país muy noble y lleno de oportunidades. Yo me vine con una agencia de modelos llamada Boga Models y desde que llegué estoy trabajando con ellos. Ha sido maravilloso porque aquí el tema publicitario tiene un auge impresionante y hay demasiado trabajo. Obviamente, con el incremento de la oferta, la demanda no se hace esperar, por lo que no es tan fácil hacerse conocer. Yo he tenido la bendición de trabajar mucho en fotos para marcas como Terra, Suburbia, 7up, Coppel, Santory, Sabritas, Luccero, Tequila Azul, Grissi, etc… Y nunca olvidare a quienes me dieron mi primer trabajo, tenía un día en México y fui a un casting de la marca Frederick, y esa misma tarde me enteré de que había conseguido el trabajo.

-He trabajado también en comerciales, un campo mucho más competitivo por la cantidad de personas que hay haciendo casting; por el momento llevo cuatro y trabajo duro para que sean muchísimos más. También he hecho desfiles, muestrarios, etc.

-La verdad estoy disfrutando mucho esta etapa, emocionada porque he logrado metas personales que no sabía si llegarían, como por ejemplo estar en una valla publicitaria. Aquí todo es esfuerzo y eso me encanta, porque vas a casting todos los días y quedar en un trabajo te da la satisfacción de saber que lo estás haciendo bien. Me siento muy afortunada y agradecida por esta etapa que estoy viviendo y la estoy disfrutando al máximo.

¿Quién es Katherine Oliveira?

-Katherine Oliveira es una mujer de 26 años, madura, decidida, perfeccionista, apasionada, detallista, cariñosa, soñadora y con un corazón noble que se le pone chiquitito y se deja conmover con facilidad ante las crueldades e injusticias que se ven día a día… Una fiel amiga, entregada a quienes más quiere. Tiene muchísimos defectos y los reconoce, nadie es perfecto, sólo hay que aceptar lo que no está bien y trabajar para mejorar. Tiene un carácter fuerte y no teme demostrarlo. Si tiene algo que decir lo dice a la cara, ella no tiene miedo a lo que puedan pensar de ella por su sinceridad. Le inculcaron valores en casa y los lleva con ella a donde va, orgullosa de la crianza que le dieron sus padres. Además, es una persona muy espiritual que cree en Dios por sobre todas las cosas y va de su mano siempre. Para ella lo más importante es Dios, su familia y amigos. La palabra que más la define es “amor”, porque para ella este sentimiento es el motor que mueve al mundo, mucho más en estos tiempos.

