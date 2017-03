Escuche el nuevo tema de San Luis, Voz Veis y Apache dedicado a Venezuela

ND/ 28 mar 2017.- El grupo musical SanLuis estrenó este martes el video del tema dedicado a Venezuela “mis ilusiones”, junto a Vos Veis y Apache con la colaboración de Edgar Ramírez, Greivis Vásquez, Gaby Espino, Carlos Cruz Diez, Tomás Rincón, Maite Delgado y Omar Vizquel.

“!Todos los que aparecemos en este video nacimos en un país para soñar, que nos inspiró a ser lo que somos y a llegar donde hemos llegado. Hoy es fácil pensar que ese país donde nacimos ya no existe… pero no hay nada más lejos de la verdad. Si de algo debemos estar seguros, es que Venezuela no volverá a ser lo que era antes y mucho menos seguirá siendo lo que es hoy; porque más temprano que tarde nos levantaremos juntos para ser más grandes que nunca y nos volverán a reconocer en el mundo por nuestra gente y por todo lo que tiene para ofrecer esta tierra de gracia. Así que pongamos nuestras ilusiones donde deben estar: en Venezuela!!”, publicó la agrupación SanLuis mediante su cuenta en Instagram.

El tema fue escrito por los hermanos Santiago y Luigi Castillo y bajo la produccion y direccion de Luis Miguel Leal y César Rodríguez fue grabado en escenarios de Caracas, Miami, California, Aruba, Milán y Panamá.

A continuación el video oficial:

