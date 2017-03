Escarrá: Carta Democrática no prevé intervención militar

ND / 29 mar 2017.- El abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, aclaró este miércoles que una posible aplicación de la Carta Democrática, no prevé intervención militar, sólo determina la suspensión agravada del sistema colectivo. “Si eso llega a ocurrir Venezuela no estaría bien, ya que muchos países quieren la intervención, siendo un objetivo estratégico”, cita una nota publicada en el portal web de Globovisión.

El Abogado indicó que la Carta Democrática “no ha sido aprobada”, motivado a que debe existir una sesión del Consejo Permanente de la OEA para ello.

“El martes se llevó a cabo la discusión del informe presentado por el secretario general, Luis Almagro, acotó.

“Almagro está contribuyendo a irrespetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, violando no solamente la Carta de Bogotá, sino la propia Carta Democrática”, agregó.

Sobre la sentencia N° 155 emanada por el TSJ, puntualizó que en ella no existe una línea que pueda llamarse “supraconstitucional” y mucho menos, da extra poderes al Jefe de Estado.

Precisó que el delito de traición a la patria se ve inmerso cuando hay actos de calumnias y se incurre en la condición de un hecho punible en delitos contra los venezolanos. Se aplica cuando la persona solicita la intervención de la política interna del país, sostuvo.

Recalcó, que la los diputados a la Asamblea Nacional, gozan de inmunidad parlamentaria, y aquellos que acudieron a la OEA, podrán movilizarse a cualquiera de los organismos internacionales ya que se encuentran ejerciendo funciones.

