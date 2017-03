Ernesto Villegas: Es un desafío permitir el derecho a la información sin que se use como arma de guerra

ND / 26 mar 2017.- El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó que muchas veces la información es usada como un “arma de guerra”. Aunque reconoció que el derecho a la información de los ciudadanos, éste no puede usarse como pretexto para desestabilizar al país.

Así lo dijo durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

Al inicio de la entrevista, José Vicente Rangel preguntó: “¿Se puede ser objetivo en el marco de la polarización?”

“Depende de lo que se entienda por objetividad. Es un viejo debate en las escuelas de Comunicación Social, en las academias. Yo prefiero utilizar el ‘rigor’ (…) Yo hago una apuesta por eso, por el rigor”, respondió Villegas.

“¿Es posible lograrlo en este marco polarizado?”

“Yo creo que sí, yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo más del que hacemos por el rigor”, comentó el Ministro, quien cuestionó la veracidad de la información que se comparte a través de las redes sociales.

En ese sentido, consideró que en las redes se da “mayor importancia a la viralidad por encima de la veracidad (…) Vemos una inversión de valores. Algo que sea muy difundido tiene valor aunque no sea cierto; y algo que es cierto pero no es compartido, pues, pierde importancia”.

Villegas aseguró que en el oficialismo “no comunicamos bien las cosas numerosas y positivas que hacemos desde el Gobierno bolivariano”.

“¿Por qué?”, preguntó Rangel.

“Porque son demasiado frecuentes, forman parte del paisaje pero ocurren cosas a un ritmo tan acelerado que una noticia tapa a la otra, no pasa como ocurria en el pasado, que una noticia duraba una semana. Aquí tenemos, no a diario, (sino a) cada hora o cada minuto una determinada accion que lamentablemente (…) viene a solapar a otra”, expresó.

Por otra parte, Villegas manifestó que “no vivimos circunstancias convencionales y la respuesta ante circunstancias no convencionales no son convencionales o no deberían ser convencionales. Yo siento que debemos superar esas circunstancias para que podamos exigirnos también una respuesta convencional. Mi aspiración como ciudadano, como comunicador, además militante de la revolución bolivariana, es que nosotros tengamos la máxima y permanente información a disposición del ciudadano. Pero también entendemos que la información es utilizada como un arma en estos tiempos de guerra psicológica, de campañas contra la nación venezolana y entonces el manejo de la misma información pasa a ser un asunto sensible, no es un asunto secundario (…) Para nosotros es un desafio atender el derecho a la información de los ciudadanos, que además es un derecho constitucional, y que ese ejercicio de ese derecho no sea un pretexto para llevar adelante campañas de desestabilización, por ejemplo, de la democracia venezolana, de nuestra misma Constitución, el uso de la información como arma de guerra, como arma psicológica, no debe ser aceptable para ningún venezolano que respete y ame a su país”.

