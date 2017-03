Ernesto Villegas: En lugar de apostar al intervencionismo unámonos para superar las dificultades

ND / 26 mar 2017.- El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, abogó por la unión de todos los venezolanos, durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Aseguró que una intervención extranjera en Venezuela repercutiría en toda la región.

José Vicente Rangel comentó que “Venezuela está siendo objeto de una agresión” que, a su juicio, “es patética”. En su opinión, “estamos enfrentando una situación extremadamente grave”, por lo cual le preguntó a Villegas cómo reacciona ante eso desde su posición de Ministro de Comunicación.

“Tenemos una constitución y esa constitución nos obliga desde su articulo 1 (…) nos compromete a todos los venezolanos (…) Por eso es tan grave el que haya venezolanos que de manera aparentemente normal estén clamando abiertamente por una intervención extranjera en Venezuela (…) Revela el desespero que hay en un liderazgo político al cual el país no se parece, Venezuela no se parece a una dirigencia que está pidiendo una intervención extranjera (…) La oposición venezolana no es eso (…) Allí hay un hervidero de ambiciones personales, grupales. Si llegara a ocurrir que lograran una intervención extranjera en el país, que no va a ocurrir porque no lo permitiremos, pero si llegaran ellos a controlar el poder momentáneamente en el país, lo que pasó con Carmona se quedaría en pañales”, respondió.

Villegas consideró que algunos sectores esperan que “desde el exterior vengan las soluciones que no lograron ni lograrán ellos establecer en nuestro país. Están dando un mal ejemplo”.

“Un escenario como ese que ellos están planteando convendría, porque haría todavía más robusto, al chavismo. Sería el desencadenante histórico de una nueva etapa de la revolución bolivariana de consecuencias incalculables, pero nosotros no queremos pasar por un trance como ese”, manifestó el Ministro.

A su juicio, “una desestabilización de Venezuela como producto del desencadenante de una intervención extranjera terminaría repercutiendo en todo el continente latinoamericano. Hago un llamado a que en vez de estar soñando con escenarios como ese, nos demos cuenta de los desafíos que como venezolanos y latinoamericanos hoy tenemos ante el surgimiento en el mundo de una amenaza común a todos nosotros que es el segregacionismo, el supremacismo, esas tesis de la era cavernícola de la política”.

“En lugar de estar apostando al intervencionismo, deberíamos apostar a la unión nacional (…) Si en medio de estas circunstancias, habiendo superado el año terrible del 2016, teniendo condiciones mejores este año, el plus que nos hace falta para ganar y salir victoriosos es psicológico”, puntualizó.

En ese sentido, Villegas hizo un “llamado al optimismo, a la unión nacional, a la mente positiva (…) Tenemos que apostar todos de buena fe a que Venezuela salga pa’lante (…) Independientemente de nuestras discrepancias, hay un país que merece que nosotros le echemos un camión para salir de las dificultades y entrar a un escenario completamente distinto al que hemos vivido, con una base muy importante que es el legado de Chávez. Tenemos dos pilares muy importantes: Chávez y la Constitución”.

