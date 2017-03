El papa condena la violencia y la explotación de menores

Ciudad del Vaticano, 12 mar (EFE).- El papa Francisco condenó hoy todo tipo de violencia y explotación practicada contra los menores y describió este tipo de acciones como “una plaga, un grito escondido que debe ser escuchado por todos”.

Francisco hizo estas reflexiones desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano y después del rezo del Ángelus dominical.

“Rezo también y les pido rezar por conmigo por todos los chicos y chicas que son víctimas de violencia, de maltratos, de explotación y de las guerras. Esta es una plaga, es un grito escondido que debe ser escuchado por todos nosotros y que no podemos tratar de no verlo y no escucharlo”, dijo Jorge Bergoglio.

El papa ha clamado en numerosas ocasiones contra la explotación de menores, que ha calificado de forma de “esclavitud moderna”, y también ha efectuado diversos llamamientos para erradicarla. EFE

Etiquetas: menores | Papa Francisco