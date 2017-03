El Aissami: Lamentamos no rendir cuentas en la AN por la soberbia de los traidores a la patria

ND / 3 mar 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, inició la presentación de su memoria y cuenta lamentando no poder hacerlo ante la Asamblea Nacional, “producto de la actitud soberbia de un puñado de traidores a la patria”.

Así lo señaló la mañana de este viernes.

“Lamentamos mucho no poder presentar nuestra memoria y cuenta desde ese recinto que una vez fue la tribuna donde descansaba la voluntad soberana de nuestro pueblo, me refiero al mancillado, por ahora, Palacio Federal Legislativo. Todo ello producto de la actitud soberbia de un puñado de traidores a la patria, quienes dando la espalda no solamente al pueblo sino al Estado al descatar sus leyes, han preferido postrarse a los pies del águila imperial sin escuchar el clamor de un pueblo al que traicionaron, y que les exige cumplir con su deber de acompañarlo y luchar junto a el en la búsqueda de soluciones a sus problemas mas apremiantes”, aseveró.

A su juicio, “no le cumplieron ni le cumplirán al pueblo pues sus intereses son otros”.

“Tal como lo afirmó el presidente Nicolás Maduro, debemos decir que nosotros nos debemos al pueblo venezolano e iríamos a donde sea necesario para rendirle cuentas al pueblo. Por eso hemos venido aquí para rendir cuentas ante este soberano TSJ”, enfatizó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Memoria y Cuenta | Tareck El Aissami | TSJ