El Aissami: Almagro pagará por tanta infamia y tanta agresión

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 29 mar 2017.- El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, reiteró este miércoles que demandará al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Durante la inauguración del evento Venezuela Digital, aseguró que “pagará por tanta infamia y tanta agresión”.

A su juicio, el martes “Venezuela prácticamente iba a ser intervenida y la verdad fue que no lograron ni siquiera la aprobación de un pírrico comunicado. No lo lograron ni lo van a lograr. Y el pueblo ayer se movilizó y hoy tenemos que seguir movilizados, pero ya no la movilización tradicional, física, sino también la movilización digital, contarnos por miles, por millones, generar vínculos de comunicación con otros pueblos que también luchan”.

Sobre Almagro, dijo: “Vamos a demandar, voy a ejercer el derecho a la defensa penal y vamos a demandar, vamos a demandar penalmente a Luis Almagro allá en Estados Unidos y él quedará como lo que es, no quisiera deslucir este evento, pero ustedes saben, quedará uno más ahí, la nada, quedará como lo que es él, la nada, y más temprano que tarde pagará por tanta infamia y tanta agresión”.

“Es parte de la guerra, como esto de incluirnos en la lista por presuntos vínculos con el narcotráfico (…) Por un lado me felicitan y por el otro me incluyen en su lista. Son campañas que hay que demoler, sobre todo por la vía digital porque la convierten en viral y entonces el mundo nos percibe como un Estado forajido, un Estado fallido, un Estado que no tiene gobernabilidad, lo contrario a lo que hemos visto todos estos días, una Venezuela pujante, una Venezuela que quiere la paz, una Venezuela que está aferrada a la esperanza revolucionaria, una Venezuela que quiere echar pa’lante”, enfatizó.

Por otra parte, El Aissami señaló: “Nosotros sí hemos hecho una revolución digital, sin embargo (…) nosotros no estamos solos en el tablero y el adversario, y sobre todo el adversario devenido en esta derecha apátrida que no le interesa el destino y la suerte de nuestro pueblo, ha utilizado también con mucha furia para desatar campañas de odio, de descalificación, etc, donde convierten inclusive actos atroces, a través de las redes, los convierten en una suerte de espisodios heroicos y las realidades, y las acciones solidarias a veces las convierten en un hecho criminal, pero sí estamos preparados y si nos seguimos preparando vamos a lograr vencer en ese terreno del mundo virtual, de esa Venezuela virtual que a veces la silencian o la pretenden silenciar en los medios (…) Todos tenemos que seguir dando la batalla”.

Etiquetas: Luis Almagro | OEA | redes sociales | Tareck El Aissami | Venezuela Digital