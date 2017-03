EEUU: Desgraciadamente, Venezuela no acepta la mano que le extiende la OEA

ND / 28 mar 2017.- El representante permanente de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Michael Fitzpatrick, lamentó este martes que Venezuela no acepte la mano que le extiende esta organización para encaminarse hacia la paz y la prosperidad. “Desgraciadamente, hemos visto varias señales que demuestran que el gobierno no quiere hacer esto. La ministra Rodríguez insistió que no se uniría a la reunión de hoy”, dijo Fitzpatrick durante la sesión extraordinaria de este martes.

También recordó que ya el gobierno ha rechazado anteriormente el papel de la OEA.

Expresó que fue un fracaso del gobierno venezolano no aprovechar la asistencia del Vaticano en el proceso de dialogo, lo cual consideró como una solución genuina a la crisis, ni colaboró con los sectores regionales.

“La declaración del 23 de marzo emitida por 14 miembros representa más del 90% de la población total de la región lo que representa una preocupación colectiva”.

Fitzpatrick exaltó el papel de líder de México en la iniciativa, así como el del Secretario General Luis Almagro presentada el 14 de marzo que, según el diplomático, revela una situación exacta y precisa de lo que ocurre en Venezuela.

Criticó el comportamiento del gobierno al postergar elecciones ya que “retrasa la apertura democrática que está en su mano para brindarla el día de hoy”.

Reiteró que es necesaria la liberación de presos políticos y citó al cantante venezolano Franco de Vita quien expresó que la libertad es un derecho fundamental para todos los seres humanos.

“Un estado miembro no puede ignorar los valores de la institución y pretender luego participar de ella ya que crearía un gran daño a la organización”, explicó.

El embajador consideró que hay varias opciones disponibles que puedan solucionar democráticamente la situación venezolana, tales como una mesa de trabajo de reunión mensual o un consejo permanente sobre el proceso de dialogo.

Destacó que Estados Unidos apoya el restablecimiento del orden democrático y se solidariza con los ciudadanos venezolanos.

Con información de El Nacional

Etiquetas: EEUU | OEA | Venezuela