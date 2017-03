Eduardo Piñate: Mayoría de productos de los Clap son de producción nacional y vienen vía Mercal

ND / 22 mar 2017.- El secretario permanente de la presidencia del Psuv, Eduardo Piñate, reconoció que los Clap distribuyen productos importados de México y Panamá, pero insistió en que la mayoría son de producción nacional. “Vienen por la vía de Mercal y Pdval”, dijo.

Así lo señaló en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

“Buena parte de los alimentos que surten a los Clap vienen por la vía de Mercal, vienen por la vía de Pdval (…) Mercal existe, no necesariamente puede vincularse Mercal al fracaso. Más bien yo diría, ¿qué hubiese pasado en Venezuela con esta guerra económica si no hubiese existido, antes de los Clap, Mercal? Hubiese sido imposible resistir”, aseveró.

En su opinión, “así como los Clap han dado respuesta a una intensificación de la guerra a partir del año 2016”, antes de eso también lo hicieron Mercal y Pdval.

Al ser cuestionado sobre la presencia de productos importados en las cajas distribuidas por los Clap, comentó: “Está bien, pero la mayor parte de la producción es nacional, y viene por la vía de Mercal y por la vía de Pdval”.

Por otra parte, Piñate destacó: “Hemos levantado el abastecimiento en el país, lo vamos a seguir levantando. No hemos llegado al 100 %, hemos llegado al nivel óptimo de abastecimiento, pero hay resultados concretos. ¿Qué es lo que explica que no nos hayan tumbado el año pasado? Precisamente que hemos obtenido resultados concretos en la atención de los problemas de nuestro pueblo (…) ¿Resultados concretos? Los hemos estado logrando. Nosotros no ofrecemos resultados concretos a futuro, ya hemos logrado resultados concretos, por eso no nos han tumbado, por eso nosotros vemos a un chavismo fortalecido que está en la calle y contrastamos con una oposición que ha venido a menos”.

Consideró que “estamos confrontando un modelo político histórico, incluso de carácter planetario. Aquí es la confrontación socialismo-capitalismo y el hecho de que tengamos el poder, estamos enfrentando una guerra y el enemigo usa las fuerzas que tiene y las potencialidades, y las lanza contra nosotros (…) el hecho de que tengamos el poder, que lo tenemos y lo ejercemos (…) no implica que no exista la guerra. La guerra existe porque quieren destruir la revolución bolivariana”.

