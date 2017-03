Edgar Zambrano: No es posible enjuiciar a parlamentarios por traición a la patria

ND / 23 mar 2017.-El diputado a la Asamblea Nacional por AD, Edgar Zambrano, señaló este jueves que la petición de aplicar la Carta Democrática no se trata de una traición a la patria, sino de convocar a un proceso electoral en el país, por tal razón, resaltó que es imposible enjuiciar a un parlamentario por esto.“No es posible enjuiciar por traición a la Patria a los parlamentarios como lo pretende el gobierno nacional. Aquí no se está invitando a una actividad contraria a la sana paz, no se está convocando a la violencia, sino a la realización de procesos electorales que incluso ya fenecieron, y sus ejecutores hoy están fuera de tiempo. Lo que busca el gobierno es estimular el enfrentamiento entre los venezolanos”, sostuvo en entrevista para Unión Radio.

Sobre el proceso de validación de este fin de semana que llevará a cabo el partido Acción Democrática, Zambrano dijo que Venezuela se vestirá de blanco y “tendremos una gran fiesta nacional, será una gran romería como la realizábamos en los estados en los aniversarios del partido que se convirtió en un legado en la cultura política de los venezolanos”, recalcó.

Con información de Unión Radio

Etiquetas: diputados | Edgar Zambrano | juicio | traición a la patria