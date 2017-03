Econométrica: Casas de cambio en la frontera, por sí solas, no inciden en el paralelo

Enrique Meléndez / 2 mar 2017.- Las casas de cambio en la frontera con Colombia tienen una incidencia limitada en el mercado paralelo y son, más bien, una extensión del control de cambio. Así lo afirma el último Pulso Semanal de Econométrica dado a conocer anoche.

“La idea fundamental es establecer un mercado dentro del territorio nacional en donde el gobierno logre, mediante arbitraje cambiario, disminuir el tipo de cambio en las ciudades fronterizas colombianas”, en particular, el que se genera en Cúcuta.

El presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, dijo que la instalación de las casas de cambio es una primera acción; que vendrán otras que “buscan desmovilizar la tasa marcadora especulativa, y será el gobierno el que marque la tasa de cambio de racionalidad para la importación de materias primas, insumos y bienes de capital”. A su vez, Maduro señaló que las casas de cambio son uno de los instrumentos del “nuevo sistema cambiario de captación, inversión y administración de divisas”.

Sin embargo, para Econométrica, “la instalación de las casas de cambio en Zulia y Táchira no plantea una solución al problema del acceso a las divisas, ya que la mayoría de las operaciones en el mercado paralelo se hacen vía transferencia. No obstante, para que esta política pueda tener algún efecto en el problema del acceso a las divisas, debe venir acompañada de una legalización del tipo de cambio paralelo”.

“Tal y como está planteada esta política hasta ahora es improbable que logre influir en el tipo de cambio paralelo. Las casas de cambio no son un mecanismo de mercado, ya que desde su instalación nacen con restricciones de oferta. La disponibilidad de divisas que les garantizará el BCV a los intermediarios cambiarios seguirá siendo restringida. Por otro lado, si el tipo de cambio no fluctúa con la libre interacción de oferta y demanda, las casas de cambio en los estados fronterizos tendrán una incidencia limitada en el paralelo. Mientras que los agentes se vean forzados a operar en un entorno con múltiples tipos de cambio, resulta difícil pensar que habrá un vuelco significativo, la situación continuará deteriorándose. Cualquier mecanismo que no modifique los tipos de cambio más bajos fracasará”.

El informe concluye en que aún es pronto para poder concluir con exactitud las implicaciones de esta medida. “El éxito de las casas de cambio en disminuir el paralelo estará ligado a las medidas adicionales que el Ejecutivo tome finalmente. De no legalizar el mercado paralelo, las casas de cambio serán, simplemente, una extensión del control de cambio. Recomendamos que aquellos que puedan acceder a este mecanismo lo hagan, sin embargo, deben tener en cuenta que las posibilidades de asignación de divisas siguen siendo muy bajas hasta ahora”.

Comportamiento del paralelo en Cúcuta

“Durante 2016 el bolívar perdió notablemente su valor respecto al dólar en la frontera. El precio de venta en efectivo de dólares por bolívares comenzó el año en 696, y aumentó hasta alcanzar 1 mil 33 a mediados de junio. Luego se mantuvo relativamente estable alrededor de 1 mil 147 hasta octubre. A partir de esta fecha, el tipo de cambio en la frontera comenzó a acelerarse hasta alcanzar 2 mil 840, durante la primera semana de diciembre. Al declarar la invalidez del billete de más alta denominación del cono monetario vigente a mediados de diciembre, la paridad cayó 52% en una semana, ubicándose en 1 mil 362. Tras este resultado, las autoridades clamaron haber logrado dar un golpe a las mafias cambiarias”. Sin embargo, luego de haberse postergado la validez de los billetes de cien bolívares, el tipo de cambio repuntó nuevamente por encima de 3 mil; paridad que se ha mantenido en los últimos días.

Casa de cambio en la frontera

El 16 de enero de este año comenzaron a operar ocho casas de cambio en la frontera, tres en el Zulia y cinco en Táchira, “todas pertenecientes a Italcambio”, y se anunció la instalación de 20 casas adicionales. Seis días antes, el ministro para la Economía y Finanzas, Ramón Lobo, dijo que la finalidad de dichas casas de cambio era “permitir a los colombianos y venezolanos realizar la conversión del bolívar a peso y viceversa de manera transparente y ajustada a la realidad económica, y así evitar la desestabilización de la economía nacional”.

Los únicos autorizados a realizar transacciones en esos establecimientos serían los residentes de Zulia y Táchira. Entre los recaudos se encuentran: fotocopia de la cédula de identidad, del RIF, de un recibo de algún servicio público y la última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISRL)”.

Según Econométrica, las operaciones se iniciaron a un tipo de cambio de 4 pesos por bolívar, lo cual equivale a 734 bolívares por dólar a la fecha; que la paridad se iría ajustando “con la direccionalidad del Gobierno Nacional”, según indicó Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia; y que, por otro lado, el monto máximo diario de operación cambiaria por efectivo es de 200 dólares, en tanto que el tope máximo mediante transferencia es de 300 dólares; de modo que los pesos solo pueden ser retirados en unas casas de cambio en Cúcuta, ya determinadas por el Gobierno, por la persona que realiza la transacción.

“Para una operación mediante transferencia de 275 dólares (805.795 pesos colombianos), los beneficiarios de esta operación pagarían Bs. 220.019 más comisiones adicionales de Bs. 87.551, lo que daría en total Bs. 289.000. Lo anterior implica un tipo de cambio efectivo de Bs. 1.050,9 por dólar; es decir, por encima de Simadi-Dicom. El gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, señaló que se realizaron, entre el 16 y el 24 de enero, un total de 3.490 transacciones, lo que se traduce en más de un millón de dólares”.

Etiquetas: casas de cambio | cucuta | Econométrica | frontera | mercado paralelo