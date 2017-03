Disdado Cabello: Almagro eres un cachorro arrastrado

ND / 15 mar 2017.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, repudió este miércoles el informe que presentó Luis Almagro ante la Organización de Estados Americanos y advirtió que él ni nadie, “vendrá a darle órdenes a los hijos de Chávez”. En su programa Con el mazo dando, Cabello dijo: “Nos intentan intimidar con la aplicación de la mal llamada Carta Democrática, porque aquí, según él –un dictador en la OEA- no se cumplen con ninguno de los artículos de la Carta Democrática y debemos ser sancionados de inmediato si aquí no hay elecciones en 30 días”.

En ese sentido Cabello dedicó la etiqueta que utiliza para promocionar su programa en redes sociales: Almagro cachorro arrastrado.

“Eres un cachorrito del imperialismo y crees que vas a venir a darnos órdenes a los hijos de Chávez. No señor Almagro”, agregó.

Etiquetas: Almagro | cachorro arrastrado | Diosdado Cabello | OEA