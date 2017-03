Dip. José Brito: El problema no está en las panaderías sino en Miraflores

ND / nota de prensa / 23 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, José Brito, rechazó la decisión del Gobierno de expropiar panaderías y otorgárselas a miembros de colectivos.

“La historia lo ha dejado claro, cada vez que desde el Ejecutivo se ha ordenado la toma de hectáreas, comercios o cualquier espacio el resultado siempre ha sido el mismo, aumento del desempleo, fracaso, asesinato a la producción. Estamos convencidos que la historia en esta ocasión no será distinta”, destacó, de acuerdo a una nota de prensa.

Explicó que distintos voceros del oficialismo han pretendido hacer responsable a los dueños de panaderías por la poca producción, “pero no dicen que la harina de trigo no se produce en Venezuela y los que mantienen la hegemonía de la importación no son más que los que llamaron a la toma de panaderías por parte de afectos al Psuv, que descalifican a todo aquel que va contra su demagoga ideología y que a juicio de los mismos no tienen derecho de adquirir el pan que desde hace un buen tiempo ya no llega a los hogares venezolanos día a día”.

Precisó “aquí no se trata de hacer acusaciones absurdas para evadir responsabilidades, el pueblo quiere comprar pan sobao, campesino, canilla o dulce, también cachito o quesadilla y no ser limitados por órdenes de Miraflores”.

Finalmente, el parlamentario aseguró que por acciones como éstas, Venezuela se enfrenta a la situación más bizarra de su historia. “Si mandan a malandros a tomar indefinidamente panaderías y que acaben con todo, ya no nos debe sorprender que menores cometan delitos porque desde el mismo presidente son alentados para ello, si no que expliquen qué pasó con los 800 mil millones de dólares que desaparecieron. Por eso insistimos que este modelo es fracasado por eso llamamos a elecciones para acabar con la mayor desgracia y estupidez que nos ha podido ocurrir”.

Etiquetas: Jose Brito | panaderias | venta de pan