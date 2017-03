Diosdado Cabello: Carta Democrática abre las puertas de la invasión

ND / foto Twitter: @ConElMazoDando / 22 mar 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, criticó este miércoles a los venezolanos que respaldan la aplicación de la Carta Democrática pues, en su opinión, estos no quieren a su país.“Cuesta entender a un venezolano que no quiera a su país y cuesta más entender las razones por las que no quiere a su país”, dijo el psuvista en su programa semanal Con el mazo dando.

A su juicio, el instrumento internacional puede ocasionar la injerencia de fuerzas militares extranjeras.

“¿Ustedes saben lo que significa la Carta Democrática? ¿A qué le abre las puertas? A una invasión. A la utilización de fuerzas militares extranjeras en nuestro país, yo no entiendo cómo hay venezolanos que se arrastran para que aplican la Carta Democrática”, agregó.

Reprochó como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien calificó como “detestable”, presenta ante el organismo internacional a los “familiares de asesinos” como las víctimas.

“Claro, porque para este señor las víctimas son los que tienen plata, sostuvo.

Dijo a la oposición venezolana que “si quieren gobernar este país, ganen unas elecciones”.

Y remató: “Nosotros respetamos el credo político de cualquier venezolano, si es por las buenas aquí estamos, pero si es por las malas, ni a misa”.

Etiquetas: Carta democratica | Diosdado Cabello | invasion | OEA