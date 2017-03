Diego Arria: No quiero otra cuarta República reencauchada sino refundada

Yalezsa Zavala / 9 mar 2017.- El ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y ex candidato presidencial, Diego Arria, precisó este jueves que es necesario refundar la República para darle estabilidad en Venezuela. Así lo dijo en entrevista para Hola Iberoamérica.

“Yo creo en una transición y en una constituyente. La transición de la que siempre hablé era para transformar a la República. La MUD, por el contrario, percibe una transición como un quítate tú para ponerme yo. Es necesario refundar la república para darle estabilidad a Venezuela. Yo vengo de la cuarta república, sin embargo no quiero una cuarta república reencauchada sino un país estable”, manifestó Arria.

El ex candidato presidencial dijo que su tesis “siempre fue que era indispensable legitimar los poderes públicos para poder gobernar. La MUD opinaba que eso no era necesario. Ellos pensaban que en el momento que ganásemos una elección presidencial habría una desbandada del oficialismo hacia el nuevo poder, y por tanto no sería necesario acometer un proceso constituyente. Siempre dije que eso era una apuesta irresponsable”, sostuvo.

Arria recordó que “un proceso constituyente no requiere autorización del gobierno ni tampoco del poder electoral, Chávez lo metió en la Constitución”.

Sin embargo, admitió que es “ingenuo” pensar que el Gobierno de Maduro lo va a permitir.

“El poder originario es el pueblo, y si el pueblo reúne el 15% de las firmas puede activarlo de manera soberana. Pero, ¿es esto posible? Yo lo veo poco probable. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo”, puntualizó.

Finalmente, acotó que “en Venezuela hay dirigentes, pero no hay líderes. Los dirigentes no tienen la capacidad de despertar el entusiasmo que el corazón del pueblo requiere. Ganar elecciones es otra cosa. Para votar no se requiere inspiración, sino un rechazo al régimen. La oposición no inspira porque no ha tenido consistencia, tampoco han tenido compromiso, y en muchos casos les ha faltado valor. La gente piensa que con esta dirigencia no hay salida”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Constituyente | Diego Arria