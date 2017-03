Denuncian ataque de colectivos contra alcaldesa Helen Fernández y Richard Blanco en Casalta III

ND / foto Twitter: @RichardBlancoOf / 25 mar 2017.- El dirigente opositor Jesús “Chúo” Torrealba denunció a través de su cuenta en Twitter que “paramilitares maduristas” atacaron a la alcaldesa metropolitana encargada, Helen Fernández. La información fue confirmada por Fernández y por el diputado Richard Blanco, quien también se encontraba presente.

A continuación los tuits publicados este sábado por Torrealba:

1) Paramilitares maduristas mal llamados “Colectivos” tirotearon la camioneta de Helen Fernández, alcaldesa encargada, en Casalta III, Catia.

2) Encapuchados con armas largas detuvieron y balearon varias camionetas de la Alcaldia Metropolitana en una alcabala ilegal en Casalta III.

3) Además de la alcaldesa encargada Helen Fernández, entre los agredidos por los paramilitares maduristas estuvo el diputado Richard Blanco.

4) No es ocioso recordar que en Casalta III como en toda Catia y en el mismo 23 de Enero, ¡la Unidad arrasó! Eso los violentos no lo cambiarán.

5) Aun así los criminales no pudieron evitar la actividad de la Alcaldía Metropolitana en Casalta III. Se hará la denuncia respectiva en la Fiscalía General de la República.

Minutos después, el diputado Richard Blanco señaló en Twitter: “Hoy en Casalta III junto al equipo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la alcaldesa Helen Fernández fuimos objeto de la persecusión de colectivos armados”.

“Colectivos robaron celulares y causaron destrozos en varias camionetas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Lo que les duele, es que la Unidad ganó en ese sector”, aseveró Blanco, quien destacó: “No nos van a intimidar”.

Por su parte, Helen Fernández comentó: “Mientras nosotros trabajamos por el bienestar de las comunidades, estos colectivos solo se dedican a influir miedo amedrentando al pueblo”.

La alcaldesa metropolitana encargada compartió un video en el que dio detalles de la situación.

Hoy saliendo de una actividad en la comunidad Casalta, fui objeto de un atentado por parte de los colectivos armados de @NicolasMaduro pic.twitter.com/OIf8FWGb31 — Helen Fernández (@justiciasocial) 25 de marzo de 2017

